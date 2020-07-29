"Мандалорец", "Озарк" и "Удивительная миссис Мейзел": кто претендует на премию "Эмми" в 2020 году?

Список номинантов опубликовали на сайте премии. Пока среди рекордсменов сериал "Хранители", который претендует на наибольшее число наград – 26 статуэток. У "Удивительной миссис Мейзел", которая оказалась на втором месте – 20 номинаций.

Номинация "Лучший драматический сериал"

"Лучше звоните Солу"

Спин-офф сериала "Во все тяжкие", рассказывающий историю виртуозного адвоката Сола Гудмэна. Главную роль исполнил известный американский комик и сценарист Боб Оденкерк. Действие сериала происходит в Альбукерке. Сол Гудмэн, чье настоящее имя – Джеймс Макгилл, пытается удержать на плаву собственную юридическую контору, но дела идут из рук вон плохо. Его единственные клиенты – мелкие правонарушители, у которых нет денег на дорогих адвокатов. Но неожиданно у Сола обнаруживается один талант, слава о котором доходит до ушей всех местных криминальных авторитетов: все свои дела он умудряется решать, не доводя до суда.

"Озарк"

Марти Берд (Джейсон Бейтман) и его бизнес-партнер Брюс Лидделл работают финансовыми консультантами в деловом центре Чикаго, но в действительности сотрудничают со вторым по величине мексиканским картелем, отмывая для него деньги. Когда его друг обманывает криминального босса Камино Дель Рио и расплачивается за это жизнью, главный герой под страхом смерти обещает возместить весь ущерб. Он дает слово переехать вместе с семьей в туристический регион Озарк и за пять лет отмыть полмиллиарда долларов.

"Убивая Еву"

Британский телесериал в жанре триллера. Сериал рассказывает о Еве Поластри (Сандра О), британской разведчице, которой поручено захватить психопатку-убийцу Вилланелль (Джоди Комер). По мере того, как погоня прогрессирует, обе развивают взаимную одержимость.

"Наследники"

Сериал вдохновлен историей магната Руперта Мердока и рассказывает о семье Роев, вымышленном клане телемагнатов, управляющих конгломератом Waystar Royco. Глава семьи Логан Рой (Брайан Кокс) – живет в браке с третьей женой, и понимает, что скоро ему предстоит передать все свои дела преемнику. Им должен стать его старший сын, но прежде всей семье предстоит пережить интриги, предательство и неприкрытую борьбу за власть и богатство.

"Рассказ служанки"

Антиутопический сериал, рассказывающий о тоталитарном обществе, где женщины признаны людьми второго сорта, им запрещено читать, писать, а быть они могут только или женами, или наложницами или рабочей силой. Сериал стартовал еще в 2017 году и первый сезон был экранизацией "одноименного" романа Маргарет Этвуд, позже сценаристы проявили фантазию и развили сюжет.

"Корона"

Сериал рассказывает о ее величестве королеве Великобритании Елизавете II, с момента ее свадьбы в 1947 году до настоящего времени. Но зритель узнает не только историю ее восхождения на престол, но и историю жизни обычной женщины Лилибет: ее взаимоотношениях с родственниками, мужем и службе своему отечеству. Каждый сезон по мере взросления королевы, меняются и актеры, которые играют ее и ее окружение.

"Мандалорец"

Сериал в жанре космический вестерн, является спин-оффом культовых "Звездных войн". В центре сюжета оказывается профессиональный наемник (Педро Паскаль), который является представителем благородных воинов мандалорцев. Он спасает таинственного Малыша, которого зрители уже прозвали "Малыш Йода" и ввязывается в опасные приключения.

"Очень странные дела"

Американский научно-фантастический сериал, действие которого разворачивается в 1980-х годах в вымышленном городе Хоукинс, штат Индиана. Первый сезон сериала рассказывает о событиях, произошедших в ноябре 1983 года: из секретной правительственной лаборатории сбегает девочка, обладающая способностями к телекинезу и телепатией, и в то же время таинственным образом исчезает мальчик, а его мать, друзья и шеф местной полиции начинают поиски пропавшего. Второй сезон, действие которого происходит в октябре 1984 года, посвящен попыткам персонажей вернуться к нормальной жизни после событий первого сезона. Третий сезон рассказывает о событиях в Хоукинсе летом 1985 года. Сериал наполнен отсылками к поп-культуре 1980-х годов, работам Стивена Кинга, Говарда Филлипса Лавкрафта, Стивена Спилберга, Джона Карпентера, Джорджа Лукаса, Дэвида Линча и другим фильмам и литературным произведениям.

"Лучший комедийный сериал"

"Удивительная миссис Мейзел"

Действия сериала начинаются в 1950-х годах и рассказывают историю домохозяйки Мириам (Рэйчел Броснахэн), которая живет вместе с мужем Джоэлом (Майкл Зеген) и двумя детьми. Супруг занимается своей карьерой комического актера, а она воспитывает детей. Однако все меняется, когда Мириам узнает, что одно из успешных выступлений мужа было украдено у другого комика. Джоэл уходит к любовнице, а Мириам сама решается выйти на сцену и попробовать себя в роли стендапера.

"Шиттс Крик"

"Шитс Крик" – это название небольшого сельского городка в глубинке Америки, последнее капиталовложение бывшего миллионера Джонни Роуза (Юджин Леви), которое оставила ему комиссия по банкротству. Он переезжает сюда вместе со своей семьей и пытается привести Шиттс Крик к процветанию.

"В лучшем мире"

Комедийный сериал расскажет историю Элеоноры Шеллстроп (Кристен Белл), которая в один прекрасный момент приходит в себя в странном незнакомом месте и обнаруживает, что она мертва, так как ее сбил грузовик. Но при распределении Элеонор попала в "лучший мир", тогда как оказаться должна была в "худшем". И теперь она пытается скрыть тот факт, что недостойна "лучшей жизни".

"Умерь свой энтузиазм"

Комедия положений в которой главную роль исполнил автор сериала Ларри Дэвид. Факты биографии главного героя сериала совпадают с его реальным прототипом — в прошлом это автор известного ситкома "Сайнфелд", продюсер и сценарист, живущий в Лос-Анджелесе. Непростой характер Ларри – основная причина того, что он постоянно попадает в неловкие и комические ситуации. Особенностью драматургии сериала является то, что актеры получают лишь краткий обзор сцены, которую они затем разыгрывают, во многом импровизируя. Основной темой сериала является повседневная жизнь Ларри, наполненная неврозами, социальной тревожностью и проблемами взаимопонимания.

"Мертв для меня"

В центре сюжета находится Джен (Кристина Эпплгейт) – обозленная на весь мир вдова, которая не может простить окружающим гибель своего мужа в автомобильной аварии. Чтобы справиться с эмоциональным потрясением, она присоединяется к группе поддержки скорбящих. И там знакомится с Джуди (Линда Карделини), пережившей подобную трагедию. Несмотря на разницу в характерах и темпераменте, со временем женщины сближаются и начинают тесно общаться. Вскоре Джен даже приглашает Джуди пожить вместе с ней, пока та справляется с финансовыми проблемами. Однако Джен не догадывается о том, какие темные секреты хранятся в прошлом ее новой подруги.

"Белая ворона"

В центре сюжета комедийного сериала оказывается повседневная жизнь двух молодых афроамериканок Иссы (Исса Рэй) и Молли (Ивонн Орджи) – давних подружек, которые пытаются найти свое предназначение в жизни. Исса вот уже более пяти работает в благотворительной организации, оказывающей помощь бедным темнокожим детям, а также состоит в длительных отношениях с Лоуренсом – безответственным молодым человеком, который до сих пор не смог найти себе постоянную работу. А Молли уже успела построить себе успешную карьеру – и теперь она ценный и весьма перспективный сотрудник довольно крупной компании, но ее недавно бросил парень. Встретившись вечером в кафе и поделившись своими проблемами, наши героини решают, что в их жизни пришла пора что-то менять.

"Метод Комински"

В центре сюжета оказываются двое пожилых друзей – Сэнди Комински (Майкл Дуглас) и Норман Ньюлэндер (Алан Аркин). Сэнди – трижды разведенный актер, который пытается найти хотя бы эпизодические роли во второсортных ТВ-шоу. Но с ролями ему не везет, так что он открывает курсы актерского мастерства. Его бывший агент и лучший друг, Норман, овдовел спустя 42 года брака. Вместе они учатся переживать трудности, потерю близких, проблемы со здоровьем и семьей.

"Чем мы заняты в тени" (или "Реальные упыри")

Действие разворачивается в Нью-Йорке на Стейтен-айленде. В центре сюжета оказываются три вампира, которые живут вместе в старом особняке более сотни лет. Нандор (Кайван Новак), выходец из Османской империи, считает себя лидером группы. С ним живёт Ласло (Мэтт Берри), бывший английский дворянин, и Надья (Наташа Деметриу), которая обратила его и сделала своим любовником. Неожиданно троица получает письмо, в котором сообщается о скором визите древнего вампира, после чего их жизнь перестает быть скучной. Сюжет сериала основан на одноименном фильме 2014 года, который снял Тайка Вайтити.

Лучший мини-сериал:

"И повсюду тлеют пожары"

Американский драматический мини-сериал, основанный на одноименном романе Селесты Инг. Элена Ричардсон (Риз Уизерспун) – представительница среднего класса, любящая мать и жена, проживающая в маленьком городке Шейкер-Хайтс. Ее жизнь, на первый взгляд, идеальна. Но все кардинально меняется, когда в город переезжает художница-фотограф Мия Уоррен (Кэрри Вашингтон). Уоррены вносят хаос не только в жизнь богатого пригорода, но и в образцовую семью Ричардсонов.

"Миссис Америка"

Сериал рассказывает о США, 1970-х гг. и о движении за равноправие полов. Против феминисток выступает рьяный консерватор и настоящая леди Филлис Шлэфли (Кейт Бланшетт). Она говорит о праве женщин "быть женщинами" – счастливыми домохозяйками, женами, матерями. Ей противостоят Глория Стайнем (Роуз Бирн), Бетти Фридан (Трейси Ульман), Ширли Чисхолм (Узо Адуба) и многие другие реальные и выдуманные персонажи.

"Невероятное"

Сериал основан на реальных событиях и рассказывает о серии изнасилований, произошедших в период с 2008 по 2011 года в пригородах Сиэтла и Денвера. Полицейские не поверили первой жертве, допустив, таким образом, еще пять преступлений. Главная героиня сериала, восемнадцатилетняя Мари Адлер (Кейтлин Девер), подвергшаяся жестокому изнасилованию, заявляет о случившемся с ней в полицию. Но ее показаниям не верят. Только спустя несколько лет это преступление и еще несколько будет раскрыто детективами Грэйс Расмуссен (Тони Коллетт) и Карен Дюваль (Мерритт Уивер). Сериал основан на статье "Невероятная история изнасилования" Кристиана Миллера и Кена Армстронга, получившей в 2016 году Пулитцеровскую премию.

"Неортодоксальная"

Сериал рассказывает историю Эсти (Шира Хаас) – 19-летней еврейской девушки из ультраортодоксальной общины, проживающей в Бруклине. Будучи несчастлива в браке, она решается сбежать в Берлин, куда ранее переехала ее мать, также покинувшая общину. Сериал основан на автобиографии Деборы Фельдман, которая сбежала из общины и начала новую жизнь.

"Хранители"

Сериал основан на одноименной серии комиксов и события разворачиваются в альтернативной реальности, где нет компьютеров, интернета и мобильных телефонов, а США 27 лет подряд правит авторитарный президент Роберт Редфорд, грубо пресекающий любое инакомыслие, которое противоречит его официальной политике. В стране набирает популярность радикальный культ Роршаха и после нападения его на дома полицейских, все стражи правопорядка вынуждены скрывать свои лица за желтыми масками. Общественный протест доходит до максимального предела и только возрождение отряда "Хранителей" может предотвратить гражданский раскол.

В категории лучшая мужская роль в драме на победу претендуют: Джейсон Бэтмен ("Озарк"), Брайан Кокс ("Наследники"), Стерлинг К. Браун ("Это мы"), Стив Каррелл ("Утреннее шоу"), Джереми Стронг ("Наследники"), Билли Портер ("Поза").

В категории лучшая женская роль в драме: Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу"), Оливия Коулман ("Корона"), Джоди Комер ("Убивая Еву"), Лора Линни ("Озарк"), Сандра О ("Убивая Еву"), Зендая ("Эйфория").

72-я церемония награждения "Эмми" состоится 20 сентября, ее ведущим станет Джимми Киммел. Фанаты большинством номинаций были разочарованы.

Напомним, в прошлом году рекордсменом по числу номинаций был сериал "Игра престолов". Его команда претендовала сразу на 32 награды.