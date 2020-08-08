"Винные окна" появились около 300 лет назад. Через них богатые флорентийцы могли продавать остатки вина простолюдинам.

В итальянской Тоскане еду и напитки начали продавать через небольшие отверстия в стенах зданий из-за пандемии коронавируса. Магазины, рестораны и бары вернули средневековую традицию, чтобы уберечь гостей от COVID-19, пишет Foxnews.

"Винные окна" появились около 300 лет назад. Через них богатые флорентийцы могли продавать остатки вина простолюдинам.

Как рассказал президент Ассоциации винных окон Маттео Фалья, люди стучали в деревянные ставни, подавали сосуды, которые им наполняли винами.

В 1630-х годах Италию охватила эпидемия чумы и продавцы вина стали использовать "винные окна" для того, чтобы бесконтактно продавать людям свой товар. Деньги за вино нужно было положить на металлический поднос, который дезинфицировали уксусом.

Окна перестали использовать только в начале XX века, а после наводнения 1966 года многие из них оказались под водой.

Ранее жители деревни Модена, что на севере Италии, обнаружили, что вместо воды у них из кранов течет ламбруско – вино, которое производится из специального сорта винограда, произрастающего в области.

Группа из 14 слонов в юньнаньском Китае забрела в деревню в поисках еды. Пару минут спустя они наткнулись на 30 кг кукурузного вина и выпили все это.

Отметим, Кабмин на заседании поддержал проект указа президента, которым в Украине будет установлен новый профессиональный праздник – День виноградаря и винодела.