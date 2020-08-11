Сегодня будут только трупы. Певец Макс Корж просит своих фанатов не протестовать в Беларуси
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Популярный беларусский молодежный певец Макс Корж в своем Инстаграм просит своих поклонников не посещать протесты.
Пацаны. На сегодня Вы победили. Тормозите СЕГОДНЯ движ. ( я говорю только про сегодняшний день) Вы показали что можете дать отпор. Навели шуму на весь мир. Эта тема (прямые столкновения) сегодня не сработает в плюс. Ту « победу со дня на день» о которой вам пишут в телеге на данный момент одержать просто нереально. Я это вижу своими глазами находясь в Минске. Сегодня будут только трупы. Силовики таким способом на сторону людей не переходят. Сейчас в их глазах вы как раз те, против которых их натаскивали годами. К ним не обращаюсь потому что это бесполезно. Бороться необходимо. Нужно идти до конца. Требуйте от своих лидеров других решений. Берегите себя, не лезьте напрямую. Не забывайте чьи вы правнуки. Передавайте всем.
"Сегодня будут только трупы", прогнозирует певец.
"Походу купили Коржа , бро тормози", "Макс, ты в плену?", пишут фанаты.
Напомним, ранее на протесты в Беларуси отреагировали Хью Грант, Noize MC и другие знаменитости.