Сегодня будут только трупы. Певец Макс Корж просит своих фанатов не протестовать в Беларуси

Комментаторам это не понравилось

Популярный беларусский молодежный певец Макс Корж в своем Инстаграм просит своих поклонников не посещать протесты.

"Сегодня будут только трупы", прогнозирует певец.

"Походу купили Коржа , бро тормози", "Макс, ты в плену?", пишут фанаты.

Напомним, ранее на протесты в Беларуси отреагировали Хью Грант, Noize MC и другие знаменитости.