Автор мюзикла "Кошки" примет участие в испытаниях экспериментальной вакцины от коронавируса

72-летний Эндрю Ллойд Уэббер сказал, что готов на все, чтобы театры поскорей открылись

Автор культовых мюзиклов "Призрак оперы", "Иисус Христос - суперзвезда", "Кошки" и многих других, 72-летний Эндрю Ллойд Уэббер заявил, что получит экспериментальную вакцину от коронавируса. Об этом пишет Daily Mail.

Оксфордский университет и фармацевтическая компания AstraZeneca работают над разработкой экспериментальной вакцины под названием ChAdOx1 nCoV-19. И уже тысячи людей в Великобритании, США, Бразилии и Южной Африке вызвались принять участие в клинических испытаниях.

Ранее сэр Эндрю упрекал британское правительство в том, что они недостаточно поддерживают театральную индустрию во время пандемии коронавируса, а обещанная помощь в 1,9 миллиардов долларов так и не начала поступать адресатам. Теперь он готов принять участие в испытаниях, чтобы ускорить разработку вакцины и сделать все для того, чтобы театры поскорей открылись.

"Я очень рад, что завтра мне сделают прививку от COVID- 19. Я сделаю все, чтобы доказать, что театры можно безопасно открывать", - отметил Уэббер.

По последним данным, опубликованным 20 июля, первоначальные результаты 1077 человек были многообещающими. Предполагается, что вакцина безопасна и вызывает иммунный отклик.

Энтони Ллойд Уэббер и Тэйлор Свифт, которая исполнила одну из ролей в экранизации мюзикла "Кошки"/Фото: Instagram andrewlloydwebber

Следующим шагом в исследовании будет расширение исследования. В нем примут тысячи людей и доза будет выше, так что участие Уэббера вполне реально.

Напомним, ранее в России заявили, что создали вакцину от коронавируса. Однако британские ученые заявляют, что никаких научных доказательств, подтверждающих эти утверждения, опубликовано не было. Они также предупреждают, что выпуск небезопасной вакцины может нанести серьезный ущерб и ухудшить текущую ситуацию.