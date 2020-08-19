Украинские музыканты сняли клип в поддержку белорусов и бойцов ВСУ

Песня записана на двух языках: украинском и белорусском.

Популярные украинские группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Скай и KOZAK SYSTEM презентовали клип на песню "Героям". Эта композиция является поддержкой воинам, которые защищают Украину от оккупантов, а также народу Беларуси, передает РБК-Украина.

Отмечается, что новую музыкальную композицию лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Сергей Танчинец, написал еще полгода назад в поддержку украинским воинам.

Но когда начались народные акции протесты в соседней Белоруси, музыкант вспомнил и о братском для Украины народе.

По его мнению, белорусы сейчас поддерживают те же принципы, что и украинцы во время Революции Достоинства. Именно поэтому было принято решение записать песню на двух языках: украинском и белорусском.

Стоит отметить, что в клипе также приняли участие Сергей Кузин, Ахтем Сеитаблаев, Василий Вирастюк, Роман Синицын, Олег Сенцов, Сергей Притула и другие.

Напомним, ранее картина художника Артема Лоскутова из Новосибирска (РФ) "Беларусь", выставленная на продажу 12 августа, была куплена спустя два дня за 3 миллиона рублей (около 1, 2 млн гривен) анонимному покупателю. Половину суммы художник пообещал отправить белорусам.