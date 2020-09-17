Фанаты Бритни Спирс заподозрили, что она может быть мертва, из-за ее старого фото в Instagram

Фанаты американской поп-певицы Бритни Спирс заподозрили, что их любимица находится в опасности или вовсе уже мертва, после того как в ее Instagram появилось ее старое фото и рассуждения о том, что такое счастье.

"Спросите себя сегодня, действительно ли я счастлив? Что делает вас счастливым? Кофе рано утром? Танцы часами? Строить много планов на день, а потом отменять? Как бы то ни было, я пытаюсь найти больше способов дать себе больше любви к себе и чувствовать себя уверенно в моем божественном женском теле! Я испытываю столько радости и страсти и всегда стараюсь найти способы продемонстрировать это всем вам! Я надеюсь, что вы тоже находите способы обрести счастье. Пусть Бог благословит всех вас", – говорится в тексте под фото.

Однако фанаты не совсем поверили этим словам и стали предполагать, что с их кумиром что-то не в порядке.

"Ее команда просто троллит всех нас", – написал один из поклонников певицы.

"Уверен, что она мертва. Она не ведет никаких социальных аккаунтов. Она не видит ваши комментарии. А всех вас троллят", – добавил другой пользователь соцсети.

Другие комментарии звучали так: "Снова то же фото. Она мертва", "Ох, милая, в последнее время ты выглядишь совсем несчастной", "Нет, я не думаю, что ты по-настоящему счастлива", "Мы хотим, чтобы Бритни вышла вживую", "Мы должны знать, в безопасности ли она", "Это синяки?".

Напомним, Бритни Спирс не смогла отстранить отца от контроля над ее бизнесом и личными делами – суд Лос-Анджелеса не внес изменений в условия ее опеки.