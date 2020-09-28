"Игрушке" 23 миллиона лет. Мальта хочет вернуть свой подарок сыну принца Уильяма

Мальта собирается попросить маленького наследника британского престола отдать находку обратно, считая, что она важна "для мальтийского природного наследия".

Об этом сообщает Times of Malta.

"Есть некоторые артефакты, которые важны для мальтийского природного наследия, которые оказались за границей и заслуживают того, чтобы их вернуть", – сказал министр культуры Мальты Хосе Эррера. При этом он не объяснил, как собирается возвращать ископаемое. Ведь зуб ребенку уже был подарен.

Доисторический подарок был преподнесен будущему наследнику британского престола на частном просмотре документального фильма Дэвида Аттенборо об окружающей среде, на котором присутствовали и члены королевской семьи.

"Когда я был в его возрасте, я помню, как взрослый дал мне окаменелости, поэтому я подумал, что сделаю то же самое", – пояснил Аттенборо. "Он сказал, что все трое детей очень интересовались зубом доисторической акулы и расспрашивали его о каждой детали", – поделилась словами натуралиста королевский репортер Роя Никхан.

Как рассказал ученый, он нашел окаменелость на Мальте еще в 1960-х годах во время семейного отдыха. Находке около 23-х миллионов лет. Известно, что зуб когда-то принадлежал мегалодону, вымершему виду гигантской акулы, которая могла достигать в длину до 16 метров. Когда Аттенборо нашел его, зуб лежал в мягком желтом известняке.

Напомним, герцоги Кембриджские, 38-летний принц Уильям и 38-летняя Кэтрин, поделились новыми семейными фотографиями с детьми: семилетним Джорджем, пятилетней Шарлоттой и двухлетним Луи. На них видно, как дети держат в руках доисторическую окаменелость.