Абсолютно обнаженная. Дженнифер Лопес продемонстрировала идеальное тело

Знаменитость поделилась горячими снимками в социальных сетях

Певица Дженнифер Лопес — некое воплощение красоты и доброй американской традиции. Она много лет впечатляет неувядающей молодостью и идеальными формами. Певица следит за своим телом, и регулярно тренируется. Впрочем, результаты на лицо! В 51 год знаменитость принимает участие в откровенных съемках и делает смелые селфи в бикини.

Накануне, певица опубликовала на своей странице в Instagram откровенное фото, на котором мы видим Джей Ло абсолютно обнаженной.

Дженнифер решила не подписывать снимок. Она сопроводила публикацию содержательными хэштегами о ее новом альбоме. Впрочем, суть поста никого не заинтересовала, а все подписчики акцентировали внимание только на идеальном теле Дженнифер Лопес.

Стоит отметить, что в последнее время звезда часто носит откровенные наряды, демонстрируя эффектный силуэт, пышную грудь, объемные бедра и красивые ноги.