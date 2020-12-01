Древние города и сокровища. Самые интересные находки археологов осенью-2020

Египетские археологи в ноябре 2020 года обнаружили более 100 древних саркофагов, а также 40 позолоченных статуй и погребальных принадлежностей в крупнейшем некрополе фараонов — Саккара, расположенном недалеко от древней столицы Египта Мемфиса.

Церковь чудес

Ученые из Университета Хайфы уверены, что нашли церковь, на месте которой якобы произошло одно из чудес, описанных в Библии. Случилось это осенью текущего года в городе Банияс (Израиль). При жизни Христа он назывался Кесария Филиппова. Именно здесь, по Евангелиям от Матфея, Марка и Луки, Иисус исцелил женщину, страдающую от кровотечения 12 лет. Согласно сказанию, ее лечили многие врачи, но никто не мог помочь. Женщина решила обратиться к Иисусу и исцелилась, лишь коснувшись его плаща.

"Болгарская Атлантида"

Осенью 2020 года подводные археологи, исследуя руины на дне реки Ропотамо, впадающей в Черное море, обнаружили предметы медного века, что позволило датировать возраст древнего поселения в шесть тысяч лет! Оно появилось за полторы тысячи лет до начала строительства пирамиды Хеопса в Египте. По словам ученых, в те времена уровень Черного моря в месте, где находилось поселение, был на пять метров ниже.

Дворец Калигулы

Под офисным зданием в центре Рима этой осенью археологи обнаружили остатки роскошного дома и сада с экзотическим зверинцем, принадлежавшего императору Калигуле, который правил Римской империей с 37 по 41 год нашей эры. На месте раскопок археологи нашли драгоценности, монеты, а также кости диких животных: льва, страусов и оленей. Также ученые обнаружили обломки белой мраморной лестницы, соединявшей разные уровни сада, и остатки фонтанов.

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Город на Житомирщине

В конце августа 2020 года местный рыбак из поселка Городница Житомирской области Сергей Комар нашел в песке возле реки клад: тридцать две серебряные монеты времен Владимира Великого и Святополка Окаянного (1000–1019 годы). Подобных находок историки не обнаруживали более 100 лет. Почти месяц археологи изучали местность, и, в итоге, откопали остатки кирпичных стен древнерусского городища возрастом более тысячи лет.

Золото инков

На дне озера Титикака археологи нашли ритуальную каменную шкатулку, возрастом более 500 лет. Внутри шкатулки ученые обнаружили крохотную статуэтку ламы, вырезанную из раковины моллюска, и цилиндр, свернутый из золотого листа. Озеро Титикака было священным для инков. На его берегах индейцы возвели десятки храмов и регулярно опускали в озеро подношения в качестве ритуальных жертв богам воды и плодородия.