Комментатор "Евровидения" рассказал, состоится ли конкурс в 2021 году

Грэм Нортон выразил сомнение в том, что вокальное соревнование "пройдет на стадионе с 20 тысячами зрителей".

Международный песенный конкурс "Евровидение" состоится в 2021 году несмотря на пандемию коронавируса. Об этом рассказал комментатор конкурса и актер Грэм Нортон, передает BBC News.

По его словам, мероприятие "определенно пройдет" в этом году в привычном формате, в рамках которого музыканты из разных стран будут состязаться за первое место.

При этом продюсеры конкурса допустили вероятность использования записи выступлений участников в случае, если те не смогут приехать в Роттердам (Нидерланды), или будут вынуждены находиться в карантине по прибытии туда. Для записанных номеров будут определены конкретные и строгие правила.

Нортон также выразил сомнение в том, что вокальное соревнование "пройдет на стадионе с 20 тысячами зрителей".

В этом году конкурс состоится 22 мая.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в 2020 году конкурс "Евровидение" отменили, вместо этого зрителям транслировали клипы 41 исполнителя. Организаторы сообщили, что в 2021 году каждую страну могут представлять те же конкурсанты, но обязательно с новой песней.

Глава НОТУ Зураб Аласания заявил, что в 2021 году Украину на Евровидении будет представлять победитель отбора 2020 года группа Go_A.

В конце прошлого года на официальном сайте конкурса "Евровидение" опубликовали обновленные правила, по которым планируется провести мероприятие в 2021 году. Главное нововведение — артисты должны будут записать живые выступления со своими песнями на тот случай, если у них не получится приехать в Роттердам, где будет проходить мероприятие.