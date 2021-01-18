Приметы на Крещение. Чего категорически нельзя делать 19 января

В этот день судили о погоде на лето и старались не грешить.

19 января православные христиане отмечают Крещение Господне, или Богоявление. В этот день Иисус Христос крестился в реке Иордан Иоанном Предтечей. Праздник не переходящий, то есть отмечается в один и тот же день. Он начинается вечером 18 января, когда православные отмечают Крещенский Сочельник. Также в это время заканчиваются Рождественские святки. В канун Крещения у незамужних девушек еще есть шанс погадать на суженого и узнать свою судьбу, так как после Крещения гадать строго запрещено.

С праздником Крещения связано немало примет. Так, раньше люди верили, что ясная и холодная погода в этот день указывает на сухое лето, а если будет пасмурно и холодно, то следует ждать обильного урожая.

Яркие звезды в Крещенскую ночь сулят сухое и жаркое лето, раннюю весну и теплую затяжную осень.

Есть приметы и более актуальные для нынешнего времени. Например, те же яркие звезды на Крещение обещают спокойный год без политических и экономических потрясений.

Чего нельзя делать на Крещение:

Убирать, стирать, шить и вязать.

Категорически неприемлемы ссоры, ругань, сплетни и проклятия.

В Крещение нельзя занимать деньги и выносить вещи из дома.

Тем, кто собирается окунуться в прорубь, нельзя пить спиртное до и после купания в ледяной воде. Кроме того, в воду нельзя погружаться до тех пор, пока священник не прочитает специальную молитву и не окунет в воду крест.

Люди, которые набирают крещенскую воду, не должны использовать для нее пластиковую тару или бутылки из-под спиртного.

Чтобы вода не утратила свои свойства, нельзя набирать ее со злыми и негативными мыслями. В этот день принято проявлять терпение, помогать ближним, благодарить Бога и очищать мысли и душу от грехов.

Напомним, в Православной церкви Украины рассказали, что традиция нырять в прорубь — не украинская. При этом священники ПЦУ не запрещают нырять в холодную воду, но призывают не считать это действие церковным и не связывать его с Крещением.

Греко-католический священник Роман Демуш рассказал, что купание в проруби — это обряд, который эмигрировал из язычества.