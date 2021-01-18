Прикмети на Водохреще. Чого категорично не можна робити 19 січня

У цей день передбачали погоду на літо і намагалися не грішити.

19 січня православні християни відзначають Хрещення Господнє, або Богоявлення. У цей день Ісус Христос хрестився в річці Йордан Іоанном Предтечею. Свято не переходить, тобто відзначається в один і той же день. Починається ввечері 18 січня, коли православні відзначають Водохресний Святвечір. Також в цей час закінчуються Різдвяні святки. Напередодні Водохреща у незаміжніх дівчат ще є шанс поворожити на судженого і дізнатися свою долю, так як після Хрещення ворожити суворо заборонено.

Зі святом Хрещення пов'язано чимало прикмет. Так, раніше люди вірили, що ясна і холодна погода в цей день вказує на сухе літо, а якщо буде похмуро і холодно, то слід чекати рясного врожаю.

Яскраві зірки у Водохресну ніч обіцяють сухе і спекотне літо, ранню весну і теплу затяжну осінь.

Є прикмети і більш актуальні для сьогодення. Наприклад, ті ж яскраві зірки на Водохреща обіцяють спокійний рік без політичних і економічних потрясінь.

Чого не можна робити на Водохреще:

Прибирати, прати, шити і в'язати.

Категорично неприйнятні сварки, лайка, плітки і прокльони.

В Хрещення не можна позичати гроші і виносити речі з дому.

Тим, хто збирається зануритися в ополонку, не можна пити спиртне до і після купання в крижаній воді. Крім того, у воду не можна занурюватися до тих пір, поки священик не прочитає спеціальну молитву і не занурить у воду хрест.

Люди, які набирають водохресну воду, не повинні використовувати для неї пластикову тару або пляшки з-під спиртного.

Щоб вода не втратила свої властивості, не можна набирати її зі злими і негативними думками. У цей день прийнято проявляти терпіння, допомагати ближнім, дякувати Богові та очищати думки і душу від гріхів.

Нагадаємо, в Православній церкві України розповіли, що традиція пірнати в ополонку — не українська. При цьому священики ПЦУ не забороняють пірнати в холодну воду, але закликають не брати до уваги цю дію як церковну і не пов'язувати її з Хрещенням.

Греко-католицький священик Роман Демуш розповів, що купання в ополонці — це обряд, який емігрував з язичництва.