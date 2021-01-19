"Ситуация далеко не идеальная". Друг принца Гарри рассказал о его жизни после "Мегзита"

Герцоги Сассекские и представители королевского дома Великобритании затаили много обид друг на друга.

18 января 2020 года Букингемский дворец официально отстранил принца Гарри и его жену Меган Маркл от королевских обязанностей и лишил государственного финансирования. В прессе нашумевшее решение наследника королевского престола жить обычной жизнью и своего рода исход из королевской семьи назвали "Мегзитом" по аналогии с Brexit (выход Великобритании из Евросоюза, – прим. ред).

Как живет пара через год после того, как сложила с себя обязанности членов монаршей семьи, рассказал в эфире шоу Love Your Weekend британский журналист Том Брэдби. Он является близким другом Гарри, и именно о нем упомянула жена принца в своем эссе о выкидыше.

[ + – ] Журналист Том Брэдби является давним другом принца Гарри Фото: Скриншот

По его словам, после переезда в Калифорнию (США) супруги чувствуют себя хорошо, однако принц Гарри страдает из-за ссоры с родственниками. В частности, его гнетет разлад с братом, принцем Уильямом, отношения с которым раньше были очень тесными. Когда Меган и Гарри отказались от королевских обязанностей, общение между братьями стало очень натянутым, из за чего сердце принца разбито. Правда, портиться отношения начали еще в начале романа Гарри с американской актрисой.

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"Ситуация в их семье сложилась далеко не идеальная. Это был непростой год для каждого из них. Но чувствуют ли братья из-за этого себя несчастными? Не думаю. Мне кажется, что на самом деле они вполне счастливы, однако при этом пытаются бороться со своим положением в жизни. Не думаю, что и Уильяму так уж легко дается жизнь с его почетным титулом", – отметил Том.

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Брэдби добавил, что Гарри и Меган, а также члены королевской семьи после "Мегзита" затаили серьезные обиды друг на друга.

"Этот процесс был очень болезненным для всех участников. С таким трудно примириться. Меган и Гарри решили полностью отстраниться от королевской семьи, раньше подобного никогда не случалось. До сих пор никто точно не знает, как все сложится дальше и какие будут последствия. С каждой стороны по-прежнему сохраняется много обид. Это очень сложно. Публике безумно хочется, чтобы все участники этой истории были счастливы, однако очевидно, что в последний год все было далеко не так. Это неудобная ситуация, и, как мне кажется, она никогда не изменится", – подчеркнул журналист.

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По его словам, королевский дом Великобритании – это уже не просто семья, а всемирно известный бренд. Ее члены постоянно находятся на виду, и для них эта ноша очень тяжела, потому что провоцирует немало конфликтов и противоречий. Однако они все же стараются, чтобы публичность не повлияла на поддержку и отношения членов монаршего семейства.

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Напомним, отец Меган Маркл, Томас, намерен выпустить документальный фильм о своей жизни, в которой немало места уделит своей дочери. Он уже пообещал, что покажет в нем фото и видео герцогини Сассекской, которые ранее никто не видел.

Тем временем Меган и Гарри уже заявили о своем намерении отказаться от пользования социальными сетями. Свое решение они пояснили тем, что ранее неоднократно подвергались издевательствам, а Меган говорила о "почти невыносимом" опыте онлайн-троллинга. Она также упоминала, что была "самым ненавидимым в соцсетях человеком в 2019 году".