"Ситуація далеко не ідеальна". Друг принца Гаррі розповів про його життя після "Мегзіту"

Герцоги Сассекські та представники королівського дому Великобританії затаїли багато образ одне на одного.

18 січня 2020 року Букінгемський палац офіційно відсторонив принца Гаррі та його дружину Меган Маркл від королівських обовʼязків і позбавив державного фінансування. У пресі гучне рішення спадкоємця королівського престолу жити звичайним життям і свого роду вихід з королівської сімʼї назвали "Мегзітом" за аналогією з Brexit (вихід Великобританії з Євросоюзу, — прим. ред).

Як живе пара через рік після того, як склала з себе обовʼязки членів монаршої родини, розповів в ефірі шоу Love Your Weekend британський журналіст Том Бредбі. Він — близький друг Гаррі, і саме про нього згадала дружина принца у своєму есе про викидень.

[ + – ] Журналіст Том Бредбі — давній друг принца Гаррі Фото: Скриншот

За його словами, після переїзду до Каліфорнії (США) подружжя відчувають себе добре, однак принц Гаррі страждає через сварку з родичами. Зокрема, його гнітить розлад з братом, принцом Вільямом, взаємини з яким раніше були дуже тісними. Коли Меган і Гаррі відмовилися від королівських обовʼязків, спілкування між братами стало дуже натягнутим, через що серце принца розбилося. Щоправда, псуватися взаємини почали ще на початку роману Гаррі з американською акторкою.

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"Ситуація в їхній родині склалася далеко не ідеальна. Це був непростий рік для кожного з них. Але чи почуваються брати нещасними? Не думаю. Мені здається, що насправді вони цілком щасливі, однак водночас намагаються боротися зі своїм становищем у житті. Не думаю, що і Вільяму так вже й легко дається життя з його почесним титулом ", — зазначив Том.

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Бредбі додав, що Гаррі і Меган, а також члени королівської сімʼї після "Мегзіту" затаїли серйозні образи одне на одного.

"Цей процес був дуже болісним для всіх учасників. З таким важко примиритися. Меган і Гаррі вирішили повністю відсторонитися від королівської сімʼї, раніше подібного ніколи не траплялося. До сих пір ніхто точно не знає, як усе складеться далі і які будуть наслідки. З кожної сторони, як і раніше, зберігається багато образ. Це дуже складно. Публіці шалено хочеться, щоб усі учасники цієї історії були щасливі, проте очевидно, що в останній рік все було далеко не так. Це незручна ситуація, і, як мені здається, вона ніколи не зміниться", — підкреслив журналіст.

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За його словами, королівський будинок Великобританії — це вже не просто сімʼя, а всесвітньо відомий бренд. Його члени постійно знаходяться на виду, і для них ця ноша дуже важка, тому що провокує чимало конфліктів і протиріч. Однак вони все ж намагаються, щоб публічність не вплинула на підтримку і взаємини членів монаршої родини.

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Нагадаємо, батько Меган Маркл, Томас, має намір випустити документальний фільм про своє життя, в якому чимало уваги приділить своій доньці. Він уже пообіцяв, що покаже у ньому фото і відео герцогині Сассекської, які раніше ніхто не бачив.

Тим часом Меган і Гаррі вже заявили про свій намір відмовитися від користування соціальними мережами. Своє рішення вони пояснили тим, що раніше неодноразово піддавалися знущанням, а Меган говорила про "майже нестерпний" досвіді онлайн-троллінгу. Вона також згадувала, що була "найбільш ненависною людиною в соцмережах у 2019 році".