В семье ресторатора Дмитрия Борисова родился седьмой ребенок (фото)

Девочка родилась в один день со своей мамой.

Супруга известного украинского ресторатора Дмитрия Борисова в пятый раз стала мамой, родив дочь 23 января, в свой день рождения. О радостном событии она сообщила через день на странице в социальной сети Instagram.

""Лучший твой подарочек-это Я" – подумала девочка и пришла в этот прекрасный мир в День Рождения Мамы", – подписала она снимок, на котором позирует с ребенком на руках и супругом.

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Для Дмитрия, основателя и владельца сети "Семья ресторанов Дмитрия Борисова", это – уже седьмой ребенок. В первом браке у него подрастают двое детей.

Со своей второй женой ресторатор познакомился в самолете по пути на гастротур в Альпы в декабре 2011 года, а через две недели предложил ей стать управляющей сети его заведений. Со временем бизнес-отношения переросли в нечто большее, а в 2014 году пара поженилась. На тот момент у обоих уже были дети от предыдущих браков, которые нашли общий язык в новой большой и дружной семье. Шестой ребенок Борисовых, сын Илья, появился на свет в июле 2018 года.

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Напомним, 52-летний голливудский актер Джош Бролин в четвертый раз стал отцом: супруга Кэтрин Бойд родила звезде "Мстителей" дочь.