У родині ресторатора Дмитра Борисова народилася сьома дитина (фото)

Дівчинка народилася в один день зі своєю мамою.

Дружина відомого українського ресторатора Дмитра Борисова вп'яте стала мамою, народивши дочку 23 січня, у свій день народження. Про радісну подію вона повідомила через день на сторінці в соціальній мережі Instagram.

"" Кращий твій подаруночок — це Я " - подумала дівчинка і прийшла в цей прекрасний світ у День Народження Мами", — підписала вона знімок, на якому позує з дитиною на руках і чоловіком.

[ + – ]

Для Дмитра, засновника і власника мережі "Сім'я ресторанів Дмитра Борисова", це — вже сьома дитина. У першому шлюбі в нього підростає двоє дітей.

Зі своєю другою дружиною ресторатор познайомився в літаку дорогою на гастротур в Альпи в грудні 2011 року, а через два тижні запропонував їй стати керуючою мережі його закладів. Згодом бізнес-відносини переросли в щось більше, а в 2014 році пара одружилася. На той момент в обох вже були діти від попередніх шлюбів, які знайшли спільну мову в новій великій і дружній родині. Шоста дитина Борисових, син Ілля, з'явився на світ у липні 2018 року.

[ + – ]

Нагадаємо: 52-річний голлівудський актор Джош Бролін вчетверте став батьком : дружина Кетрін Бойд народила зірці "Месників" дочку.