Иммунная система начала атаковать организм актрисы вместо того, чтобы защищать его.

86-летняя актриса кино и театра Алиса Фрейндлих уже месяц находится в больнице с коронавирусом, однако улучшений в ее состоянии врачи пока не наблюдают, сообщает "КП".

Звезда "Трех мушкетеров", "Сталкера", "Служебного романа" и других картин попала в городскую клиническую больницу Санкт-Петербурга № 122 25 декабря, где врачи начали ее лечить от коронавируса. С ней вместе попали в инфекционное отделение дочь и внучка актрисы, однако сейчас они уже выздоровели и выписаны. Когда же стены медучреждения покинет сама актриса, неизвестно.

"Сейчас ее состояние остается стабильно тяжелым, какой-либо явной динамики – положительной или отрицательной — специалисты не наблюдают. Хотя для Алисы Бруновны, разумеется, делается все возможное – в том числе регулярно проводятся консультации с лучшими медиками со всей страны», – рассказал журналистам издания источник, близкий к городской системе здравоохранения.

Он добавил, что актрису спасло то, что ее состояние вовремя распознали и вызвали "скорую". В первые дни после госпитализации у нее случился цитокиновый шторм. Это состояние, когда иммунная система атакует организм вместо того, чтобы его защитить. Ее сразу же перевели в реанимацию, где это удалось купировать.

По словам врачей, процесс выздоровления Фрейндлих усложняют два момента. Она – курильщица с многолетним стажем, что не могло не сказаться на состоянии ее легких, а также ей не хватает массы тела, чтобы противостоять инфекции.

Несмотря на трудности, актрису называют "идеальным пациентом": она доброжелательна, выполняет все указания медиков, и теперь осталось только дождаться положительной динамики.

Отметим, Минкульт внес Алису Фрейндлих в список лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины. В 2016 году в одном из интервью она поддержала оккупацию Крыма Россией. Актриса заявила, что полуостров "испокон веков был их".