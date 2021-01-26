Хвора на коронавірус Аліса Фрейндліх пережила цитокіновий шторм

Імунна система почала атакувати організм акторки замість того, щоб захищати його.

86-річна акторка кіно й театру Аліса Фрейндліх уже місяць знаходиться в лікарні з коронавірусом, однак поліпшень в лікарі не помічають поліпшень її стану, повідомляє "КП".

Зірка "Трьох мушкетерів", "Сталкера", "Службового роману" та інших картин потрапила до міської клінічної лікарні Санкт-Петербургу № 122 25 грудня, де лікарі почали її лікувати від коронавірусу. Із нею разом потрапили до інфекційного відділення дочка і внучка акторки, проте зараз вони вже видужали і їх виписали з лікарні. Коли ж стіни медустанови покине сама акторка, невідомо.

"Зараз її стан залишається стабільно важким, будь-якої явної динаміки — позитивної або негативної — фахівці не спостерігають. Хоча для Аліси Брунівни, зрозуміло, роблять усе можливе — зокрема регулярно проводять консультації із кращими медиками з усієї країни", — розповіло журналістам видання джерело, близьке до міської системи охорони здоров'я.

Він додав, що акторку врятувало те, що її стан вчасно розпізнали і викликали "швидку". У перші дні після госпіталізації у неї трапився цитокіновий шторм. Це стан, коли імунна система атакує організм замість того, щоб його захистити. Її відразу ж перевели до реанімації, де це вдалося припинити.

За словами лікарів, процес одужання Фрейндліх ускладнюють два моменти. Вона — курець із багаторічним стажем, що не могло не позначитися на стані її легенів, а також їй не вистачає маси тіла, щоб протистояти інфекції.

Незважаючи на труднощі, акторку називають "ідеальним пацієнтом": вона доброзичлива, виконує всі вказівки медиків, і тепер залишилося лише дочекатися позитивної динаміки.

Зазначимо, Мінкульт вніс Алісу Фрейндліх до списку осіб, які загрожують Нацбезпеці України. У 2016 році в одному з інтерв'ю вона підтримала окупацію Криму Росією. Акторку заявила, що півострів "споконвіку був їхнім".