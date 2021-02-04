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"Повезло не умереть". В Таиланде застрявший под машиной щенок чудом выжил и обрел семью

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щенок Лаки, фото, спасение животного
Фото: Facebook/Boonnum Num | Щенок-девочка Лаки

Прохожий обратил внимание на мех, выглядывавший из-под днища автомобиля.

Щенок, застрявший под днищем кузова автомобиля, проехал на горячей трубе 50 километров, а от верной смерти его спас случайный человек. О невероятной истории его спасения рассказало Национальное бюро новостей Таиланда (NNT) со ссылкой на пользователя Фейсбука, который и был владельцем машины.

По словам мужчины, животное, скорее всего, оказалось там, когда собирался покинуть национальный парк Каенг Крачан в Пхетчабури, чтобы вернуться в домой в Нонтхабури. Проехав 31 милю (50 километров), мужчина притормозил возле кафе.

Проходящий мимо человек обратил внимание, что под задней частью Toyotа видно что-то пушистое. Когда он наклонился, то увидел застрявшего щенка. У него были ожоги на животе из-за трубы, на которой он лежал, но в целом никаких других повреждений у малыша не было.

щенок, Таиланд, спасение животного
щенок, Таиланд, спасение животного
щенок, Таиланд, спасение животного
щенок, Таиланд, спасение животного
щенок, Таиланд, спасение животного
щенок, Таиланд, спасение животного
щенок, Таиланд, спасение животного
щенок, Таиланд, спасение животного
щенок, Таиланд, спасение животного
щенок, Таиланд, спасение животного

Водитель авто, увидев щенка, сразу же решил его забрать в семью, где у него уже есть один пес. Животное он назвал Лаки, что можно перевести как счастливчик.

Теперь Боннум Нам, а именно так зовут нового хозяина этой белой девочки, с удовольствием публикует ее фото, рассказывая пользователям о ее самочувствии. По его словам, она очень аккуратная, спокойная, хорошо кушает, а еще "ей повезло не умереть".

щенок пож машиной, спасение животного
щенок пож машиной, спасение животного
щенок пож машиной, спасение животного
щенок пож машиной, спасение животного
щенок пож машиной, спасение животного
щенок пож машиной, спасение животного
щенок пож машиной, спасение животного
щенок пож машиной, спасение животного
щенок пож машиной, спасение животного
щенок пож машиной, спасение животного
щенок пож машиной, спасение животного
щенок пож машиной, спасение животного

Напомним, шведские палеонтологи, которые занимались раскопками у реки Индигирка возле российского Якутска, нашли щенка возрастом 18 тысяч лет.