"Повезло не умереть". В Таиланде застрявший под машиной щенок чудом выжил и обрел семью

Прохожий обратил внимание на мех, выглядывавший из-под днища автомобиля.

Щенок, застрявший под днищем кузова автомобиля, проехал на горячей трубе 50 километров, а от верной смерти его спас случайный человек. О невероятной истории его спасения рассказало Национальное бюро новостей Таиланда (NNT) со ссылкой на пользователя Фейсбука, который и был владельцем машины.

По словам мужчины, животное, скорее всего, оказалось там, когда собирался покинуть национальный парк Каенг Крачан в Пхетчабури, чтобы вернуться в домой в Нонтхабури. Проехав 31 милю (50 километров), мужчина притормозил возле кафе.

Проходящий мимо человек обратил внимание, что под задней частью Toyotа видно что-то пушистое. Когда он наклонился, то увидел застрявшего щенка. У него были ожоги на животе из-за трубы, на которой он лежал, но в целом никаких других повреждений у малыша не было.

Водитель авто, увидев щенка, сразу же решил его забрать в семью, где у него уже есть один пес. Животное он назвал Лаки, что можно перевести как счастливчик.

Теперь Боннум Нам, а именно так зовут нового хозяина этой белой девочки, с удовольствием публикует ее фото, рассказывая пользователям о ее самочувствии. По его словам, она очень аккуратная, спокойная, хорошо кушает, а еще "ей повезло не умереть".

Напомним, шведские палеонтологи, которые занимались раскопками у реки Индигирка возле российского Якутска, нашли щенка возрастом 18 тысяч лет.