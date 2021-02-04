"Пощастило не вмерти". У Таїланді щеня, яке застрягло під машиною, дивом вижило та знайшло сім'ю

Перехожий звернув увагу на хутро, що визирало з-під днища автомобіля.

Щеня, яке застрягло під днищем кузова автомобіля, проїхало на гарячій трубі 50 кілометрів, а від смерті його врятував випадковий чоловік. Про неймовірну історію його порятунку розповіло Національне бюро новин Таїланду (NNT) з посиланням на користувача Фейсбука, який і був власником машини.

За словами чоловіка, тварина, швидше за все, виявилася там, коли він збирався покинути національний парк Каенг Крачан у Пхетчабурі, щоб повернутися додому до Нонтхабурі. Проїхавши 31 милю (50 кілометрів), чоловік пригальмував біля кафе.

Людина, що проходила повз, звернула увагу, що під задньою частиною Toyotа видно щось пухнасте. Коли він нахилився, то побачив застрягле цуценя. У нього були опіки на животі через труби, на якій він лежав, але в цілому ніяких інших пошкоджень у малюка не було.

Водій авто, побачивши цуценя, одразу ж вирішив його забрати в сімʼю, де у нього вже є один пес. Тварину він назвав Лакі, що можна перекласти як щасливчик.

Тепер Боннум Нам, а саме так звуть нового господаря цієї білої дівчинки, із задоволенням публікує її фото, розповідаючи користувачам про її самопочуття. За його словами, вона дуже обережна, спокійна, добре їсть, а ще "їй пощастило не вмерти".

Нагадаємо, шведські палеонтологи, які займалися розкопками біля річки Індигірка біля російського Якутська, знайшли цуценя віком 18 тисяч років.