Джо Байден рассказал о втором приходе в Белый дом и поделился рецептом семейного счастья

Супруги заново обустраиваются в Белом доме, где в свое время уже провели восемь лет.

Джо Байден и его жена Джилл дали первое большое интервью в статусе президента США и первой леди, поговорив с журналистами People.

Свой президентский путь Байден начал весьма активно. За две первые недели он подписал уже десятки указов, в том числе отменив ряд решений предыдущего главы Белого дома. В то же время его жена начала понемногу обживаться в Белом доме, где чете предстоит провести четыре года.

По словам миссис Байден, они уже довольно комфортно обустроились. А ее муж напомнил, что его семья уже жила восемь лет в другой части этой резиденции, когда он был вице-президентом в администрации Байдена.

"Я много раз бывал в Кабинете министров и в Овальном кабинете с президентом. Однако могу отметить, что в семейных покоях наверху все абсолютно новое", – отметил президент и похвалил сотрудников Белого дома, которые попытались сделать все, чтобы чета Байден чувствовала себя уютно. Кроме того, с собой на новое место жительства супруги привезли много семейных фото, книги и некоторую мебель.

Американский лидер также раскрыл журналистам секрет своего крепкого брака с Джилл, с которой он вместе уже 43 года.

"Слава Богу, что она поддерживает меня, когда я действительно чем-то подавлен, а когда она расстроена, я протягиваю ей руку помощи. Мы по-настоящему друг друга поддерживаем. Я много читал обо всех этих семьях, которые находятся под давлением общества. Поэтому я рад, что Джилл смогла сохранить свою профессию. Она преподаватель в колледже Северной Вирджинии, хотя, когда мы только поженились, ей пришлось на два года уйти из профессии, потому что мальчики были еще слишком маленькие. Важно, чтобы у нее была независимость. Мы также разделяем мечты друг друга", – объяснил он.

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Дополняя его ответ, миссис Байден рассказала, что они вместе проходили через все взлеты и падения, переживали триумфы и трагедии. Джо Байден считает, что если бы они с Джилл не встретились, то каждый из них все равно бы хорошо выполнял свою работу, однако не факт, что настолько хорошо.

"Она появилась в очень важный момент и заново собрала мою семью. Она стала тем самым клеем, который скрепил ее. Я знал, что хочу жениться на ней, всего спустя несколько встреч. Это не означает, что у нас нет ссор или разногласий… Однако мне просто очень повезло", – с улыбкой сказал Байден.

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Напомним, после инаугурации 78-летнего Джо Байдена его 69-летняя супруга Джилл стала первой женщиной со времен Барбары Буш, кто занимал должности как второй, так и первой леди США, а также первой в истории страны итальяно-американской первой леди.

Как известно, 20 января во время церемонии инаугурации Джо Байден принял присягу и стал 46-м президентом США.