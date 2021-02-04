Джо Байден розповів про другий прихід у Білий дім і поділився рецептом сімейного щастя

Подружжя заново облаштовуються в Білому домі, де свого часу вже провели вісім років.

Джо Байден і його дружина Джилл дали перше велике інтерв'ю в статусі президента США і першої леді, поговоривши з журналістами People.

Свій президентський шлях Байден почав досить активно. За два перші тижні він підписав уже десятки указів, у тому числі скасувавши ряд рішень попереднього голови Білого дому. У той же час його дружина почала потроху обживатися в Білому домі, де подружжю належить провести чотири роки.

За словами місіс Байден, вони вже досить комфортно облаштувалися. А її чоловік нагадав, що його сім'я вже жила вісім років в іншій частині цієї резиденції, коли він був віце-президентом в адміністрації.

"Я багато разів бував у Кабінеті міністрів і в Овальному кабінеті з президентом. Однак можу відзначити, що в сімейних покоях нагорі все абсолютно нове", — зазначив президент і похвалив співробітників Білого дому, які спробували зробити все, щоб подружжя Байден відчувало себе затишно. Крім того, із собою на нове місце проживання подружжя привезло багато сімейних фото, книги і деякі меблі.

Американський лідер також розкрив журналістам секрет свого міцного шлюбу з Джилл, з якою він разом уже 43 роки.

"Слава Богу, що вона підтримує мене, коли я дійсно чимось пригнічений, а коли вона засмучена, я простягаю їй руку допомоги. Ми по-справжньому один одного підтримуємо. Я багато читав про всі ці сім'ї, які перебувають під тиском суспільства. Тому я радий, що Джилл змогла зберегти свою професію. Вона викладач у коледжі Північної Вірджинії, хоча, коли ми тільки одружилися, їй довелося на два роки піти з професії, тому що хлопчики були ще занадто маленькі. Важливо, щоб у неї була незалежність. Ми також поділяємо мрії одне одного", — пояснив він.

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Доповнюючи його відповідь, місіс Байден розповіла, що вони разом проходили через всі злети і падіння, переживали тріумфи і трагедії. Джо Байден вважає, що якби вони з Джилл не зустрілися, то кожен з них все одно б добре виконував свою роботу, проте не факт, що настільки добре.

"Вона з'явилася в дуже важливий момент і заново зібрала мою сім'ю. Вона стала тим самим клеєм, який скріпив її. Я знав, що хочу одружитися на ній, усього через кілька зустрічей. Це не означає, що в нас немає сварок або розбіжностей... Однак мені просто дуже пощастило", — з посмішкою сказав Байден.

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Нагадаємо: після інавгурації 78-річного Джо Байдена його 69-річна дружина Джилл стала першою жінкою з часів Барбари Буш, хто займав посади як другої, так і першої леді США, а також першої в історії країни італійсько-американською першою леді.

Як відомо, 20 січня під час церемонії інавгурації Джо Байден склав присягу і став 46-м президентом США.