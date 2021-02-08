Золотые дети Instagram и Facebook: топ-5 страниц звездных отпрысков в соцсетях

Несмотря на юный возраст, дети знаменитостей весьма популярны в соцсетях.

Дети звезд мировой величины не менее популярны и интересны у публики, чем их знаменитые родители. Зачастую уже в очень юном возрасте отпрыски звездных семейств имеют страницы в социальных сетях, числу подписчиков которых может позавидовать любой завсегдатай Instagram, мечтающий о популярности и больших заработках.

У детей знаменитостей с этим проблем нет. На них трудится целая команда, которая публикует милые фото, показывая их повседневную жизнь, а количество людей, которым интересно наблюдать, что носят, едят и как проводят время эти мальчики и девочки, растет с каждым днем. Фокус решил узнать, чем же привлекают новых подписчиков звездные дети.

Принц Джордж

На страницу Джорджа, семилетнего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон, в Facebook подписаны 328 тысяч человек. В профиле наследника британского престола – семейные фото, музыка от Epic Dramatic Orchestra, рассказы об интересных событиях в жизни маленького мальчика, каковым, в первую очередь, он и является. Так, в одной из последних публикаций – фотоальбом со снимками с первого дня принцессы Шарлотты в школе. В другой – рассказ о том, как Джорджа покатали на полицейском мотоцикле в 2016 году.

Фото: Facebook/George, Prince of Cambridge

Фото: Facebook/George, Prince of Cambridge

Сторми Вебстер

Дочь модели, бизнесвумен, и теледивы Кайли Дженнер и рэпера Трэвиса Скотта недавно отметила свой третий день рождения. Семейство Дженнер-Кардашьян не поскупилось на подарки и антураж, устроив ей роскошный праздник. Все фото и видео с празднования появились на странице малышки. Да-да, в свои три года эта девочка уже является хозяйкой аккаунта в Instagram, на который подписаны 250 тысяч человек.

На странице публикуются фотографии Сторми, ее повседневные луки, кадры с родственниками. Как видно, Кайли растит настоящую модницу.

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Блю Айви Картер

У девятилетней дочери американской певицы Бейонсе и рэпера Джей-Зи (Jay-Z) – 192 тысячи подписчиков в Instagram.

Старшая дочь звездной пары показывает поклонникам стильные образы, делится фотографиями с мероприятий, которые посещает вместе с родителями и, как видно, с раннего детства совершенно спокойно реагирует на камеры и толпы фотографов.

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Более того, девочка уже делает первые шаги в шоу-бизнесе. Она стала самым молодым победителем BET Award в возрасте восьми лет, когда выиграла BET Her Award в 2020 году за сотрудничество над "Девушкой с коричневой кожей", синглом ее отца, матери, а также Визкида и Сен Джона.

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Харпер Севен Бекхэм

Девятилетняя дочь Виктории и Дэвида Бекхэмов в свои годы – весьма медийная персона. Самый младший ребенок и долгожданная девочка в семье, где подрастают трое старших братьев, изначально привлекала внимание публики. Тем более, что ее знаменитая мать, бывшая певица культовой группы Spice Girls, а ныне – успешный дизайнер, с рождения лепила из девочки икону стиля в ее возрастной группе. Поэтому неудивительно, что наряды Харпер Севен становятся топ-товаром в магазинах, стоит ей только попасться в объектив папарацци.

На странице девочки в Instagram со 102 тысячами подписчиков – семейные фото и видео, на которых она с родителями и братьями Бруклином, Ромео и Крузом, а также милые кадры из повседневной жизни ребенка из богатой и знаменитой британской семьи.

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Кайя Гербер

19-летняя Кайя Гербер – младшая дочь супермодели Синди Кроуфорд и ее супруга, бизнесмена Рэнди Гербера.

На страницу Кайи подписаны 6 млн. человек, что на миллион больше, чем у ее знаменитой матери. Несмотря на то, что девушка уже совершеннолетняя и не менее известная, чем ее родственница, если бы Instagram придумали раньше, то подписчиков у нее было бы еще больше.

Дочь знаменитых родителей всегда росла на виду у публики, к тому же довольно рано начала участвовать в рекламных съемках. Так, в 2006 году общественность ополчилась против ее матери за серию снимков малышки в рекламной кампании детских купальников бренда Melissa Odabash. Особенно возмутило поклонников, что на коже Кайи красовались переводные тату.

Сейчас Кайя работает с ведущими модными брендами, а фото с показов щедро делится со своими фолловерами. Кроме того, на странице есть семейные снимки, а также публикации в поддержку значимо важных и резонансных событий.

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Напомним, голливудская актриса Деми Мур показала, как взрослела младшая дочь Брюса Уиллиса. Она опубликовала серию снимков к 27-летию дочери Таллулы Бель.