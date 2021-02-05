Деми Мур показала, как взрослела младшая дочь Брюса Уиллиса (фото)

Таллула Бель Уиллис родилась в феврале 1994 года и стала третьим ребенком в семье актеров.

58-летняя голливудская актриса трогательно поздравила свою дочь Туллулу с 27-летием, поделившись в Instagram серией архивных снимков, на которых запечатлены этапы взросления девочки.

"Она многоликая. С Днем рождения, Таллула Бу! Вы великолепное существо, и для меня большая честь быть твоей матерью. По мере того, как ты вступаешь в полноту того, кем ты являешься сегодня, я надеюсь, что ты позволишь своему свету сиять еще ярче, чтобы все могли разделить уникальную волшебную сладость твоей сути! Пусть этот году будет еще лучше. Я люблю тебя!", – подписала серию фото знаменитость.

На фото можно увидеть, как Таллула позирует возле именинного торта, как она запечатлена еще крохой, а также на руках у совсем еще молодой матери.

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Таллула Бель – младшая из трех дочерей, которых Деми Мур Родила в браке с голливудским актером Брюсом Уиллисом. Она появилась на свет в 1994 году, когда в семье уже подрастали шестилетняя Румер Гленн и трехлетняя Скаут Ларю. На своей странице в соцсети Лула, как называют ее родные, также опубликовала фото к своему дню рождения, на котором позирует вместе с матерью. "Ее детке 27!!!", – подписала она снимок.

Деми и Брюс были женаты с 1987 года по 2000-ый. Причиной развода стали интрижки Уиллиса, и инициатором разрыва стала именно актриса, хотя потом она тяжело переживала этот разрыв. Сейчас бывшие супруги находятся в дружеских отношениях.

В одном из интервью Таллула призналась, что во время учебы в школе подвергалась травле сверстников.

Психологические проблемы, а также комплексы по поводу внешности привели к тому, что Таллула подсела на наркотики. Дошло до того, что родители пригрозили ей лишить ее финансовой поддержки, если она не завяжет с этим. Поэтому в 2015 году девушка прошла лечение от наркотической зависимости в клинике The Meadows Facility.

Она продолжила дело отца и начала сниматься в кино, причем в некоторых картинах играла вместе с ним.

Напомним, мать Таллулы недавно оказалась одной из самых обсуждаемых персон. Это произошло после показа новой коллекции модного дома Fendi. Когда Деми Мур, которая открывала показ, появилась на подиуме, все обратили внимание на ее нереально острые скулы и искривленный рот. Женщину сразу же заподозрили в неудачной пластике.

Чтобы развеять все слухи, актриса пришла на шоу к Наоми Кемпбэлл, где показала свое настоящее лицо. По ее словам, причиной неудачных фото стал контуринг и освещение на показе.