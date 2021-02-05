Демі Мур показала, як дорослішала молодша дочка Брюса Вілліса (фото)

Таллула Бель Вілліс народилася в лютому 1994 року і стала третьою дитиною в родині акторів.

58-річна голлівудська акторка зворушливо привітала свою дочку Туллулу з 27-річчям, поділившись в Instagram серією архівних знімків, на яких зображені етапи дорослішання дівчинки.

"Вона багатолика. З Днем народження, Таллула Бу! Ти чудова, і для мене велика честь бути твоєю матір'ю. У міру того, якою ти є сьогодні, я сподіваюся, що ти дозволиш своєму світлу сяяти ще яскравіше, щоб усі могли розділити унікальну чарівну солодкість твоєї суті! Нехай цей рік буде ще кращим. Я люблю тебе!", — підписала серію фото знаменитість.

На фото можна побачити, як Таллула позує біля іменинного торта, де вона є ще крихіткою, а також на руках у ще зовсім молодої матері.

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Таллула Бель — наймолодша з трьох доньок, яких Демі Мур народила в шлюбі з голлівудським актором Брюсом Віллісом. Вона з'явилася на світ у 1994 році, коли в родині вже підростали шестирічна Румер Гленн і трирічна Скаут Ларю. На своїй сторінці в соцмережі Лула, як називають її рідні, також опублікувала фото до свого дня народження, на якому позує разом з матір'ю. "Її дитинці 27 !!!", — підписала вона знімок.

Демі і Брюс були одружені з 1987 року по 2000-й. Причиною розлучення стали інтрижки Вілліса, а ініціатором розриву стала саме акторка, хоча потім вона важко переживала цей розрив. Наразі колишнє подружжя перебуває в дружніх стосунках.

В одному з інтерв'ю Таллула зізналася, що під час навчання в школі піддавалася цькуванню однолітків.

Психологічні проблеми, а також комплекси з приводу зовнішності призвели до того, що Таллула підсіла на наркотики. Дійшло до того, що батьки пригрозили їй позбавити її фінансової підтримки, якщо вона не зав'яже з цим. Тому у 2015 році дівчина пройшла лікування від наркотичної залежності в клініці The Meadows Facility.

Вона продовжила справу батька і почала зніматися в кіно, причому в деяких картинах грала разом з ним.

Нагадаємо: мати Таллули нещодавно виявилася однією з найбільш обговорюваних персон. Це сталося після показу нової колекції модного будинку Fendi. Коли Демі Мур, яка відкривала показ, з'явилася на подіумі, усі звернули увагу на її нереально гострі вилиці і викривлений рот. Жінку одразу ж запідозрили в невдалій пластиці.

Щоб розвіяти всі чутки, акторка прийшла на шоу до Наомі Кемпбелл, де показала своє справжнє обличчя. За її словами, причиною невдалих фото став контуринг і освітлення на показі.