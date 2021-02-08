Золоті діти Instagram і Facebook: топ-5 сторінок зіркових нащадків у соцмережах

Незважаючи на юний вік, діти знаменитостей досить популярні в соцмережах.

Діти зірок світової величини не менш популярні та цікаві у публіки, ніж їх знамениті батьки. Найчастіше вже в дуже юному віці нащадки зіркових родин мають сторінки в соціальних мережах, кількості підписників яких може позаздрити будь-який завсідник Instagram, який мріє про популярність і великий заробіток.

У дітей знаменитостей із цим проблем немає. На них працює ціла команда, яка публікує милі фото, показуючи їхнє повсякденне життя, а кількість людей, яким цікаво спостерігати, що носять, їдять та як проводять час ці хлопчики й дівчатка, зростає з кожним днем. Фокус вирішив дізнатися, чим же приваблюють нових підписників зіркові діти.

Принц Джордж

На сторінку Джорджа, семирічного сина принца Вільяма та Кейт Міддлтон, у Facebook підписані 328 тисяч осіб. У профілі спадкоємця британського престолу — сімейні фото, музика від Epic Dramatic Orchestra, розповіді про цікаві події життя маленького хлопчика, яким, перш за все, він і є. Так, в одній з останніх публікацій — фотоальбом зі знімками з першого дня принцеси Шарлотти в школі. В іншій — розповідь про те, як Джорджа покатали на поліцейському мотоциклі в 2016 році.

Фото: Facebook/George, Prince of Cambridge

Фото: Facebook/George, Prince of Cambridge

Стормі Вебстер

Дочка моделі, бізнесвумен, і теледіви Кайлі Дженнер та репера Тревіса Скотта нещодавно відсвяткувала свій третій день народження. Сімейство Дженнер-Кардашʼян не поскупилося на подарунки й антураж, влаштувавши їй розкішний свято. Усі фото та відео зі святкування з'явилися на сторінці малятка. Так-так, у свої три роки ця дівчинка вже є господинею аккаунта в Instagram, на який підписані 250 тисяч осіб.

На сторінці публікуються фотографії Стормі, її повсякденні луки, кадри з родичами. Як бачимо, Кайлі виховує справжню модницю.

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Блю Айві Картер

У дев'ятирічної дочки американської співачки Бейонсе та репера Джей-Зі (Jay-Z) — 192 тисячі підписників в Instagram.

Старша дочка зіркової пари показує шанувальникам стильні образи, ділитися фотографіями із заходів, які відвідує разом із батьками і, як бачимо, із раннього дитинства абсолютно спокійно реагує на камери та натовпи фотографів.

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Крім того, дівчинка вже робить перші кроки в шоу-бізнесі. Вона стала наймолодшим переможцем BET Award у віці восьми років, коли виграла BET Her Award у 2020 році за співпрацю над "Дівчиною з коричневою шкірою", синглом її батька, матері, а також Візкіда та Сен Джона.

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Харпер Севен Бекхеем

Дев'ятирічна дочка Вікторії та Девіда Бекхемів у свої роки — досить медійна персона. Наймолодша дитина та довгоочікувана дівчинка в сім'ї, де підростають троє старших братів, спочатку привертала увагу публіки. Тим більше, що її знаменита мати, колишня співачка культової групи Spice Girls, а нині — успішний дизайнер, із народження ліпила з дівчинки ікону стилю в її віковій групі. Тому не дивно, що наряди Харпер Севен стають топ-товаром у магазинах, варто їй тільки потрапити в об'єктив папараці.

На сторінці дівчинки в Instagram зі 102 тисячами підписників — сімейні фото та відео, на яких вона з батьками та братами Брукліном, Ромео й Крузом, а також милі кадри з повсякденного життя дитини з багатої та знаменитої британської сім'ї.

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Кайя Гербер

19-річна Кайя Гербер — молодша дочка супермоделі Сінді Кроуфорд та її чоловіка, бізнесмена Ренді Гербера.

На сторінку Кайї підписані 6 млн. осіб, що на мільйон більше, ніж у її знаменитої матері. Незважаючи на те, що дівчина вже повнолітня і не менш відома, ніж її родичка, якби Instagram придумали раніше, то підписників у неї було б ще більше.

Дочка знаменитих батьків завжди росла на очах у публіки, до того ж досить рано почала брати участь у рекламних зйомках. Так, у 2006 році громадськість висловили невдоволення її матері за серію знімків малятка в рекламній кампанії дитячих купальників бренду Melissa Odabash. Особливо обурило шанувальників, що на шкірі Кайї красувалися перекладні тату.

Зараз Кайя працює з провідними модними брендами, а фото з показів щедро ділиться зі своїми фоловерами. Крім того, на сторінці є сімейні знімки, а також публікації на підтримку значимо важливих і резонансних подій.

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Нагадаємо, голлівудська акторка Демі Мур показала, як дорослішала молодша дочка Брюса Вілліса. Вона опублікувала серію знімків до 27-річчя дочки Талули Бель.