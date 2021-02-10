TikTok возьмет шефство над молодыми британскими дизайнерами

Ранее спонсором показов молодых дизайнеров был Topshop, однако он обанкротился в прошлом году.

Соцсеть TikTok стал главным спонсором программы для молодых талантов NewGen от Британского модного совета, передает ресурс WWD.

Пандемия коронавируса существенно ускорила этот шаг, необходимость в котором назревала давно. Поскольку соцсети уже полноценно заменяют СМИ, то глянцевые журналы и модные бренды больше не могут позволить себе тратить огромные деньги на спонсорство Недель моды.

По информации издания, ранее шефство над программой NewGen осуществлял Topshop, который также был спонсором показов Shrimps, Molly Goddard и Charlotte Knowles. Однако в 2020 году он обанкротился.

В рамках сотрудничества TikTok будет транслировать показы молодых дизайнеров Недели моды в Лондоне, а также создавать с ними интерактивные видео. Новым талантам это поможет продвигаться в мире моды, а соцсеть получит инновационный модный контент.

Что касается программы NewGen, то она была запущена еще в 1993 году. Среди ее участников — Александр Маккуин, Кристофер Кейн, Крейг Грин, Эрдем Моралиоглу, Грейс Уэльс Боннер, Джонатан Андерсон, Молли Годдар и Симон Роша.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса немало домов представили свои последние коллекции в видео- или онлайн-формате. Например, креативный директор Dior Мария Грация Кьюри в сотрудничестве с итальянским режиссером Маттео Гарроне создали 15-минутный фильм Le Château du Tarot ("Замок Таро"), в котором показали часть роскошных образов.

Ранее свою весенне-летнюю коллекцию представил и модный дом Chanel.