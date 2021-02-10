TikTok візьме шефство над молодими британськими дизайнерами

Раніше спонсором показів молодих дизайнерів був Topshop, проте він збанкрутував у минулому році.

Соцмережа TikTok стала головним спонсором програми для молодих талантів NewGen від Британської модної ради, передає ресурс WWD.

Пандемія коронавірусу істотно прискорила цей крок, необхідність у якому назрівала давно. Оскільки соцмережі вже повноцінно замінюють ЗМІ, то глянцеві журнали і модні бренди більше не можуть дозволити собі витрачати величезні гроші на спонсорство Тижнів моди.

За інформацією видання, раніше шефство над програмою NewGen здійснював Topshop, який також був спонсором показів Shrimps, Molly Goddard і Charlotte Knowles. Однак у 2020 році він збанкрутував.

У рамках співпраці TikTok транслюватиме покази молодих дизайнерів Тижня моди в Лондоні, а також створюватиме з ними інтерактивні відео. Новим талантам це допоможе просуватися у світі моди, а соцмережа отримає інноваційний модний контент.

Що стосується програми NewGen, то вона була запущена ще в 1993 році. Серед її учасників — Олександр Макквін, Крістофер Кейн, Крейг Грін, Ердем Мораліоглу, Грейс Вельс Боннер, Джонатан Андерсон, Моллі Годдар і Симон Роша.

Зазначимо, що через пандемію коронавірусу чимало будинків представили свої останні колекції у відео- або онлайн-форматі. Наприклад, креативний директор Dior Марія Грація Кʼюрі у співпраці з італійським режисером Маттео Гарроне створили 15-хвилинний фільм Le Château du Tarot ( "Замок Таро"), у якому показали частину розкішних образів.

Раніше свою весняно-літню колекцію представив і модний будинок Chanel.