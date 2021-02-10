Принц Чарльз с супругой вакцинировались от коронавируса

В марте принц Уэльский переболел Covid-19, но от прививки решил не отказываться.

72-летний наследник британского престола принц Чарльз и его 73-летняя супруга Камилла получили первые прививки от коронавируса, сообщает ВВС.

Также вакцину месяц назад, 9 января, ввели 94-летней королеве Елизавете II и ее 99-летнему мужу, принцу Филиппу. Инъекции королевским супругам сделал их личный врач в Виндзорском замке.

В редком сообщении дворца, касающегося состояния здоровья членов королевской семьи, говорилось, что королева решила обнародовать данную информацию, чтобы предотвратить неточности и последующие спекуляции.

В марте прошлого года принц Чарльз переболел Covid-19. Он почувствовал недомогание 21 марта, когда находился вместе с супругой Камиллой в поместье Хайгроув в Глостершире. У него диагностировали коронавирус и в тот же день принц удалился в самоизоляцию в Шотландию, в замок Балморал.

СМИ регулярно сообщали, что принц болел в легкой форме. Он чувствовал себя относительно неплохо и даже постил снимки из путешествий, которые совершил в прошлом.

Великобритания стала одной из первых стран, где начали массовую вакцинацию населения. На данный момент прививки получили примерно 13 млн. человек