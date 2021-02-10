Принц Чарльз з дружиною вакцинувалися проти коронавірусу

У березні принц Уельський перехворів на Covid-19, але від щеплення вирішив не відмовлятися.

72-річний спадкоємець британського престолу принц Чарльз і його 73-річна дружина Камілла отримали перші щеплення від коронавірусу, повідомляє ВВС.

Також вакцину місяць тому, 9 січня, ввели 94-річній королеві Єлизаветі II і її 99-річному чоловікові, принцу Філіпу. Ін'єкції королівському подружжю зробив їхній особистий лікар у Віндзорському замку.

У повідомленні палацу, що стосується стану здоров'я членів королівської сім'ї, йшлося про те, що королева вирішила оприлюднити цю інформацію, щоб запобігти неточностям і спекуляціям.

У березні минулого року принц Чарльз перехворів на Covid-19. Він відчув нездужання 21 березня, коли перебував разом з дружиною Каміллою в маєтку Хайгроув у Глостерширі. У нього діагностували коронавірус і в той же день принц пішов на самоізоляцію в Шотландію, у замок Балморал.

ЗМІ регулярно повідомляли, що принц хворів у легкій формі. Він відчував себе відносно непогано і навіть викладав знімки з подорожей, які зробив у минулому.

Великобританія стала однією з перших країн, де почали масову вакцинацію населення. Наразі щеплення отримали приблизно 13 млн. чоловік.