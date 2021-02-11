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Наталья Водянова "перекрасила" волосы в зеленый цвет (фото)

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Наталья Водянова, супермодель
Фото: Instagram/Natalia Vodianova

Поклонники сошлись во мнении, что модели лучше всего с ее натуральным цветом.

38-летняя супермодель Наталья Водянова решила поэкспериментировать с цветом волос, чем немало удивила поклонников. Правда, все трансформации происходили только с помощью фильтров в Instagram, которые позволяют изменять внешность в виртуальном пространстве, абсолютно ничего не трогая в реальности.

Так, Наталья предстала на фотографиях со светло-зелеными, светло-фиолетовыми, рыжими, "седыми", сиреневыми, зелено-болотными волосами, однако в комментариях подписчики сошлись во мнении, что ей больше всего к лицу естественный цвет.

Наталья Водянова, цвет волос, Instagram
Наталья Водянова, цвет волос, Instagram
Наталья Водянова, цвет волос, Instagram
Наталья Водянова, цвет волос, Instagram
Наталья Водянова, цвет волос, Instagram
Наталья Водянова, цвет волос, Instagram
Наталья Водянова, цвет волос, Instagram
Наталья Водянова, цвет волос, Instagram
Наталья Водянова, цвет волос, Instagram
Наталья Водянова, цвет волос, Instagram
Наталья Водянова, цвет волос, Instagram
Наталья Водянова, цвет волос, Instagram
Наталья Водянова, цвет волос, Instagram
Наталья Водянова, цвет волос, Instagram
Наталья Водянова, цвет волос, Instagram
Наталья Водянова, цвет волос, Instagram

Как известно, прошлый год стал для Водяновой особенным. После девяти лет отношений она вышла замуж за наследника бизнес-империи LVMH Group, миллиардера Антуана Арно. У пары двое общих детей — сыновья Максим и Роман. У Водяновой также есть трое детей от бывшего мужа, британского аристократа Джастина Тревора Беркли Портмана — сыновья Лукас и Виктор, а также дочь Нева.

После свадьбы пара переехала в роскошный парижский особняк возле Эйфелевой башни.

В одном из интервью Наталья призналась, что ее муж буквально "не способен даже поджарить яичницу". Однако он помогает ей с тем, что укладывает детей спать.