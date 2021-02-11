Наталья Водянова "перекрасила" волосы в зеленый цвет (фото)

Поклонники сошлись во мнении, что модели лучше всего с ее натуральным цветом.

38-летняя супермодель Наталья Водянова решила поэкспериментировать с цветом волос, чем немало удивила поклонников. Правда, все трансформации происходили только с помощью фильтров в Instagram, которые позволяют изменять внешность в виртуальном пространстве, абсолютно ничего не трогая в реальности.

Так, Наталья предстала на фотографиях со светло-зелеными, светло-фиолетовыми, рыжими, "седыми", сиреневыми, зелено-болотными волосами, однако в комментариях подписчики сошлись во мнении, что ей больше всего к лицу естественный цвет.

Как известно, прошлый год стал для Водяновой особенным. После девяти лет отношений она вышла замуж за наследника бизнес-империи LVMH Group, миллиардера Антуана Арно. У пары двое общих детей — сыновья Максим и Роман. У Водяновой также есть трое детей от бывшего мужа, британского аристократа Джастина Тревора Беркли Портмана — сыновья Лукас и Виктор, а также дочь Нева.

После свадьбы пара переехала в роскошный парижский особняк возле Эйфелевой башни.

В одном из интервью Наталья призналась, что ее муж буквально "не способен даже поджарить яичницу". Однако он помогает ей с тем, что укладывает детей спать.