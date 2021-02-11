Наталя Водянова "перефарбувала" волосся в зелений колір (фото)

Шанувальники зійшлися на думці, що моделі найкраще з її натуральним кольором.

38-річна супермодель Наталія Водянова вирішила поекспериментувати з кольором волосся, чим здивувала шанувальників. Щоправда, всі трансформації відбувалися тільки за допомогою фільтрів в Instagram, які дозволяють змінювати зовнішність у віртуальному просторі, абсолютно нічого не чіпаючи в реальності.

Так, Наталя постала на фотографіях зі світло-зеленим, світло-фіолетовим, рудим, "сивим", бузковим, зелено-болотним волоссям, однак в коментарях підписники зійшлися на думці, що їй найбільше личить природний колір.

Як відомо, минулий рік став для Водянової особливим. Після дев'яти років стосунків вона вийшла заміж за спадкоємця бізнес-імперії LVMH Group, мільярдера Антуана Арно. У пари двоє спільних дітей — сини Максим та Роман. У Водянової також є троє дітей від колишнього чоловіка, британського аристократа Джастіна Тревора Берклі Портмана — сини Лукас і Віктор, а також дочка Нева.

Після весілля пара переїхала в розкішний паризький особняк біля Ейфелевої вежі.

В одному з інтерв'ю Наталія зізналася, що її чоловік буквально "не здатний навіть підсмажити яєчню". Однак він допомагає їй з тим, що укладає дітей спати.