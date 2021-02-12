“Я подумаю об этом завтра”. Как пережить 14 февраля без слез и жалости к себе

Фокус составил Гид по Дню святого Валентина — для тех, кто ценит традиции самого романтического праздника, и кто терпеть не может сюсюкать.

Несмотря на то что День влюбленных вызывает негодование и даже раздражение у тех, кто по разным причинам его не отмечает, праздник остается одним из самых главных для массмаркета. В этот день рестораны, торговцы ювелирными украшениями, нижним бельем и всевозможными безделушками умудряются сделать месячную кассу, а очереди выстраиваются даже в секс-шопы.

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Благополучно пережить День святого Валентина получается не у всех. Трудности с празднованием испытывают даже те, кто давно в отношениях, ведь с годами поддерживать огонек страсти становится все сложнее. Что уж говорить о тех, кто совсем недавно вышел из романтических отношений и вынужден праздновать День святого Валентина в одиночестве. И если одни ждут подарков и ярких эмоций, то другим в этот день не до веселья.

При этом День влюбленных, как и Новый год, независимо от личных обстоятельств человека стал символом чуть ли не обязательной самопрезентации перед обществом. Поэтому даже если праздник вам не нравится, есть способы гармонично пережить этот день, ни с кем не поссориться и не впасть в депрессию.

Конфетно-букетный альянс и сплошная романтика

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Свежие влюбленные пары — пожалуй, самая благодарная категория потребителей всех атрибутов Дня святого Валентина. Вы радуете друг друга почти в любой ситуации, так что проблем с организацией праздника точно не будет. Так, можно заказать романтический ужин в ресторане или кейтеринг-облуживание прямо домой, вместе отправиться в СПА или на парный массаж, посетить сауну, организовать совместную поездку в уютный загородный отель.

Или остановиться даже на домашнем свидании, вместе посмотреть романтический фильм, обменявшись подарками в виде пары носков и свитера с купидоном. Ведь период конфетно-букетного альянса — это время, когда вы прощаете друг другу буквально все, даже промахи с неуместными подарками. Наслаждайтесь!

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Возможно, были времена, когда вас и вашего спутника радовал этот день и даже мог казаться романтичным, а толстенькие купидончики на открытках, смотрящие на вас из витрин магазинов, и обилие сердец на каждом шагу были чем-то сродни добрым знакам судьбы. Но время идет, отношения у пары меняются, и вот вы с трудом уже вспоминаете даже то, с чего все началось, а выдавливать из себя романтику стало слишком энергозатратно.

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В этом случае праздник влюбленных стоит превратить в день встречи с друзьями. К примеру, организовать вечеринку "ненавидящих День святого Валентина" и потратить деньги не на очередной скучный ужин в ресторане или неудачный подарок, а на веселую компанию, как в старые добрые студенческие времена. Это избавит вас от ненужных разговоров о свадьбе, детях, родственниках и позволит на время забыть обо всех проблемах и снова быть молодыми.

Время разбитого сердца: если празднуешь День влюбленных без пары

[ + – ] Праздник с подружкой

Пары, которые недавно расстались — самая агрессивная и неблагодарная аудитория в День святого Валентина. Праздник вас раздражает в высшей степени, атрибутика вызывает тошноту, а влюбленные парочки с глупыми лицами провоцируют желание объяснить, что скоро все это закончится.

Впрочем, День влюбленных даже для вас может оказаться не так уж плох, как представляется на первый взгляд. Возможно, самое время отправиться навстречу приключениям. В этом смысле 14 февраля рискует превратиться в лучший день вашей жизни, ведь вероятность того, что вы найдете такую же одинокую, но родную душу, огромна. Для этого подойдут паб или Tinder. Там вы наверняка познакомитесь с теми, кто, как и вы, не знал, куда себя деть.

Просто не ваш день: и не надо себя заставлять!

[ + – ] Просто не ваш день

Если однажды вы решили, что День влюб­ленных — не ваш праздник, тогда продолжайте его игнорировать. И пусть от вашего безразличия восторженных эмоций, дурацкой символики с сердцами и активной рекламы нижнего белья меньше не станет, зато это повод понаблюдать за суетой хомо сапиенс. А еще можно придумать альтернативное название для праздника и отмечать в этот день что-нибудь очень личное, например, День эпатажного поступка или праздник плохого подарка. Да и чем, скажем, День дураков хуже Дня влюбленных и кто сказал, что его должны отмечать именно 1 апреля? К слову, чтобы праздник не пропадал даром, его все-таки можно отметить походом в паб с поеданием закусок к пиву в компании единомышленников. И пусть вас не раздражают шарики в виде сердец, привязанные к каждому стулу в заведении, ведь вам до них нет никакого дела.

Романтика навсегда. Когда День влюбленных только радует

[ + – ] Не забываем о классическом сценарии праздника!

Нелегко в это поверить, но есть те, кто искренне радуется Дню святого Валентина и ждет его с нетерпением. Это не только новоявленные парочки влюбленных, но и те, кто давно пребывает в романтических отношениях. Ключевое слово здесь — "романтические".

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Так вот, если вы представители именно этой группы, самое время отправиться по магазинам для совместного шопинга. Как раз прекрасный повод подарить друг другу именно то, что хочется, а не то, что придется. Ну а вечер этого чудесного дня может закончиться в вашем любимом ресторане. Дань традициям — отличное решение для тех, кто любит друг друга долгое время, ведь именно традиции — отчасти залог крепких отношений. Кроме того, возможно, пришло время для экспериментов, так что к маршруту можно добавить посещение секс-шопа или магазина нижнего белья с примеркой.