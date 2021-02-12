"Я подумаю про це завтра". Як пережити 14 лютого без сліз та жалю до себе

Фокус склав Гід до Дня святого Валентина — для тих, хто цінує традиції найромантичнішого свята, і хто терпіти не може "сюсюкання".

Незважаючи на те, що День закоханих викликає обурення і навіть роздратування у тих, хто з різних причин його не святкує, свято залишається одним з найголовніших для масмаркету. Цього дня ресторани, торговці ювелірними прикрасами, нижньою білизною і всілякими дрібничками примудряються зробити місячну касу, а черги шикуються навіть у секс-шопи.

Сесілі Брук фон Зігесар , американська письменниця

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Благополучно пережити День святого Валентина виходить не у всіх. Труднощі зі святкуванням відчувають навіть ті, хто давно у стосунках, адже з роками підтримувати вогник пристрасті стає все складніше. Що вже говорити про тих, хто зовсім нещодавно вийшов з романтичних відносин. І якщо одні чекають подарунків і яскравих емоцій, то іншим у цей день не до веселощів.

При цьому День закоханих, як і Новий рік, незалежно від особистих обставин людини, став символом майже обовʼязкової самопрезентації перед суспільством. Тому навіть якщо свято вам не подобається, є способи гармонійно пережити цей день, ні з ким не посваритися і не впасти в депресію.

Цукерково-букетний альянс та суцільна романтика

[ + – ] Добре, коли удвох добре

Свіжі закохані пари — мабуть, найбільш вдячна категорія споживачів усіх атрибутів Дня святого Валентина. Ви радуєте одне одного майже в будь-якій ситуації, тому проблем з організацією свята точно не буде. Так, можна замовити романтичну вечерю в ресторані або кейтеринг-обслуговування прямо додому, разом відправитися в СПА або на парний масаж, відвідати сауну, організувати спільну поїздку в затишний заміський готель.

Або зупинитися навіть на домашньому побаченні, разом подивитися романтичний фільм, обмінявшись подарунками у вигляді пари шкарпеток і светрів з Купідоном. Адже період цукерково-букетного альянсу — це час, коли ви прощаєте одне одному буквально все, навіть промахи з недоречними подарунками. Насолоджуйтесь!

Привіт, молодість! День закоханих актуальний, навіть якщо вам "за…"

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Можливо, були часи, коли вас і вашого супутника радував цей день і навіть міг здаватися романтичним, а товстенькі купідончики на листівках, які дивляться на вас з вітрин магазинів, і велика кількість сердець на кожному кроці були чимось схожим на добрі знаки долі. Але час йде, відносини у пари міняються, і ось ви ледве вже згадуєте навіть те, з чого все почалося, а видавлювати із себе романтику стало занадто енергозатратно.

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У цьому випадку свято закоханих варто перетворити на день зустрічі з друзями. Наприклад, організувати вечірку "ненавидять День святого Валентина" і витратити гроші не на чергову нудну вечерю в ресторані або невдалий подарунок, а на веселу компанію, як у старі добрі студентські часи. Це позбавить вас від непотрібних розмов про весілля, дітей, родичів і дозволить на якийсь час забути про всі проблеми і знову бути молодими.

Час розбитого серця: якщо святкуєш День закоханих без пари

[ + – ] Свято з подружкою

Пари, які нещодавно розлучилися — найбільш агресивна і невдячна аудиторія в День святого Валентина. Свято вас дратує надзвичайно, атрибутика викликає нудоту, а закохані парочки з дурними обличчями провокують бажання пояснити, що скоро все це закінчиться.

Втім, День закоханих навіть для вас може виявитися не таким уже й поганим, як видається на перший погляд. Можливо, саме час вирушити назустріч пригодам. У цьому сенсі 14 лютого ризикує перетворитися на кращий день вашого життя, адже ймовірність того, що ви знайдете таку ж самотню, але рідну душу, величезна. Для цього підійдуть паб або Tinder. Там ви, напевно, познайомитеся з тими, хто, як і ви, не знав, куди себе подіти.

Просто не ваш день: і не потрібно себе змушувати!

[ + – ] Просто не ваш день

Якщо одного разу ви вирішили, що День закоханих — не ваше свято, тоді продовжуйте його ігнорувати. І нехай від вашої байдужості емоцій безглуздої символіки із серцями і активної реклами спідньої білизни менше не стане, зате це привід поспостерігати за метушнею хомо сапієнс. А ще можна придумати альтернативну назву для свята і відзначати в цей день щось дуже особисте, наприклад, День епатажного вчинку або свято поганого подарунку. Та й чим, скажімо, День дурнів гірше Дня закоханих, і хто сказав, що його повинні відзначати саме 1 квітня? До слова, щоб свято не пропадало дарма, його все-таки можна відзначити походом до пабу з поїданням закусок до пива в компанії однодумців. І нехай вас не дратують кульки у вигляді сердець, привʼязані до кожного стільця в закладі, адже вам до них немає ніякого діла.

Романтика назавжди. Коли День закоханих тільки радує

[ + – ] Не забуваймо про класичний сценарій свята!

Нелегко в це повірити, але є ті, хто щиро радіє Дню святого Валентина і чекає його з нетерпінням. Це не тільки новоявлені парочки закоханих, а й ті, хто давно перебуває в романтичних стосунках. Ключове слово тут — "романтичні".

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Так ось, якщо ви представники саме цієї групи, саме час відправитися по магазинах для спільного шопінгу. Якраз прекрасний привід подарувати одне одному саме те, що хочеться, а не те, що доведеться. Ну, а вечір цього чудесного дня може закінчитися у вашому улюбленому ресторані. Данина традиціям — відмінне рішення для тих, хто любить одне одного довгий час, адже саме традиції — часткова застава міцних відносин. Крім того, можливо, прийшов час для експериментів, тому до маршруту можна додати відвідування секс-шопу або магазину спідньої білизни з приміркою.