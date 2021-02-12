В мини-платьях и наморднике: Брэд Питт поделился кадрами с фотосессии для Rolling Stone

Вместе с фотографом актер решил "накормить" голодных на сенсационные снимки папарацци.

57-летний голливудский актер Брэд Питт решил вспомнить молодость и поделился на своей странице в Instagram кадрами одной из самых нашумевших фотосессий в своей жизни.

Знаменитость опубликовал снимки, сделанные известным американским фотографом Марком Селинджером для журнала Rolling Stone в 1999 году, на которых позирует в платьях, очках и аксессуарах.

Фото: Instagram/Brad Pitt

Идея задействовать Питта в пляжной фотосессии в провокационных образах пришла мастеру в голову после очередного скандала с папарацци, а актер поддержал это предложение.

"Они постоянно лезут в нашу жизнь, мечтая увидеть что-то пикантное: им интересно, как мы сморкаемся, нас фотографируют, когда мы подтягиваем плавки на пляже", – подчеркнул он. Поэтому фотограф и актер решили в полной мере "удовлетворить" запросы охотников за сенсационными кадрами.

Платья для съемок Брэд выбирал лично, а Селинджеру лишь оставалось показать его в неожиданном виде, причем как можно эффектнее.

Фото: соцсети

После выхода журнала фото произвели эффект разорвавшейся бомбы. Поклонники оценили посыл съемок, но папарацци, даже спустя 20 лет, так и не оставили голливудскую знаменитость в покое.

Фото: Instagram/Brad Pitt

Напомним, 14-летняя дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло убрала фамилию отца из скрытого профиля в соцсети накануне возобновления слушания в суде дела об опекунстве над детьми голливудских звезд. Они развелись в 2016 году, но до сих пор не пришли к соглашению о том, с кем будут жить шестеро их отпрысков, из которых трое – приемные. Сейчас все сыновья и дочери пары живут с Анджелиной в ее особняке за 25 миллионов долларов, по соседству с Питтом.