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В мини-платьях и наморднике: Брэд Питт поделился кадрами с фотосессии для Rolling Stone

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Брэд Питт, фотосессия, Rolling Stone
Фото: Instagram/Brad Pitt

Вместе с фотографом актер решил "накормить" голодных на сенсационные снимки папарацци.

57-летний голливудский актер Брэд Питт решил вспомнить молодость и поделился на своей странице в Instagram кадрами одной из самых нашумевших фотосессий в своей жизни.

Знаменитость опубликовал снимки, сделанные известным американским фотографом Марком Селинджером для журнала Rolling Stone в 1999 году, на которых позирует в платьях, очках и аксессуарах.

Instagram, Брэд Питт, Rolling Stone
Фото: Instagram/Brad Pitt

Идея задействовать Питта в пляжной фотосессии в провокационных образах пришла мастеру в голову после очередного скандала с папарацци, а актер поддержал это предложение.

"Они постоянно лезут в нашу жизнь, мечтая увидеть что-то пикантное: им интересно, как мы сморкаемся, нас фотографируют, когда мы подтягиваем плавки на пляже", – подчеркнул он. Поэтому фотограф и актер решили в полной мере "удовлетворить" запросы охотников за сенсационными кадрами.

Платья для съемок Брэд выбирал лично, а Селинджеру лишь оставалось показать его в неожиданном виде, причем как можно эффектнее.

Instagram, Брэд Питт, Rolling Stone
Фото: соцсети

После выхода журнала фото произвели эффект разорвавшейся бомбы. Поклонники оценили посыл съемок, но папарацци, даже спустя 20 лет, так и не оставили голливудскую знаменитость в покое.

Брэд Питт, Rolling Stone, фотосессия
Брэд Питт, Rolling Stone, фотосессия
Брэд Питт, Rolling Stone, фотосессия
Брэд Питт, Rolling Stone, фотосессия
Брэд Питт, Rolling Stone, фотосессия
Брэд Питт, Rolling Stone, фотосессия
Фото: Instagram/Brad Pitt
Брэд Питт, Rolling Stone, фотосессия
Брэд Питт, Rolling Stone, фотосессия
Брэд Питт, Rolling Stone, фотосессия
Брэд Питт, Rolling Stone, фотосессия
Брэд Питт, Rolling Stone, фотосессия
Брэд Питт, Rolling Stone, фотосессия

Напомним, 14-летняя дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло убрала фамилию отца из скрытого профиля в соцсети накануне возобновления слушания в суде дела об опекунстве над детьми голливудских звезд. Они развелись в 2016 году, но до сих пор не пришли к соглашению о том, с кем будут жить шестеро их отпрысков, из которых трое – приемные. Сейчас все сыновья и дочери пары живут с Анджелиной в ее особняке за 25 миллионов долларов, по соседству с Питтом. 