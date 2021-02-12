У міні-сукнях і наморднику: Бред Пітт поділився кадрами з фотосесії для Rolling Stone

Разом з фотографом актор вирішив "нагодувати" голодних на сенсаційні знімки папараці.

57-річний голлівудський актор Бред Пітт вирішив згадати молодість і поділився на своїй сторінці в Instagram кадрами однієї з найгучніших фотосесій у своєму житті.

Знаменитість опублікував знімки, зроблені відомим американським фотографом Марком Селінджером для журналу Rolling Stone у 1999 році, на яких позує в сукнях, окулярах і аксесуарах.

Фото: Instagram/Brad Pitt

Ідея залучити Пітта в пляжну фотосесію в провокаційних образах прийшла майстрові в голову після чергового скандалу з папараці, а актор підтримав цю пропозицію.

"Вони постійно лізуть у наше життя, мріючи побачити щось пікантне: їм цікаво, як ми сякаємося, нас фотографують, коли ми підтягуємо плавки на пляжі", — підкреслив він. Тому фотограф і актор вирішили повною мірою "задовольнити" запити мисливців за сенсаційними кадрами.

Плаття для зйомок Бред вибирав особисто, а Селінджеру лише залишалося показати його в несподіваному вигляді, причому якомога ефектніше.

Фото: соцсети

Після виходу журналу фото справили ефект бомби, що розірвалася. Шанувальники оцінили меседж зйомок, але папараці, навіть через 20 років, так і не залишили голлівудську знаменитість у спокої.

Фото: Instagram/Brad Pitt

Нагадаємо: 14-річна дочка Бреда Пітта та Анджеліни Джолі Шайло прибрала прізвище батька з прихованого профілю в соцмережі напередодні відновлення слухання в суді справи про опікунство над дітьми голлівудських зірок. Вони розлучилися у 2016 році, але досі не дійшли до угоди про те, з ким житимуть шестеро їхніх нащадків, з яких троє — усиновлені. Наразі всі сини і дочки пари живуть з Анджеліною в її особняку за 25 мільйонів доларів, по сусідству з Піттом.