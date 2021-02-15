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55-летняя актриса Лиз Херли показала фигуру, как у 25-летней девушки (фото, видео)

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Лиз Херли, актриса, фигура
Фото: Instagram/Elizabeth Hurley

Знаменитость не скрывает от подписчиков секретов своей красоты.

55-летняя британская актриса, модель, продюсер и дизайнер Лиз Херли опубликовала серию пляжных фото и видео, на которых продемонстрировала подтянутое тело без намека на ее реальный возраст.

Так, на своей странице в Instagram знаменитость, которая является владелицей бренда пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach, показала свою продукцию на себе, заставив поклонников очередной раз теряться в догадках, как же ей остается сохранять упругую кожу и подтянутое тело столько лет.

На самом деле секреты красоты актрисы просты, и о них она неоднократно рассказывала своим подписчикам.

Элизабет Херли, фигура, возраст, Instagram
Элизабет Херли, фигура, возраст, Instagram
Элизабет Херли, фигура, возраст, Instagram
Элизабет Херли, фигура, возраст, Instagram
Элизабет Херли, фигура, возраст, Instagram
Элизабет Херли, фигура, возраст, Instagram
Элизабет Херли, фигура, возраст, Instagram
Элизабет Херли, фигура, возраст, Instagram
Элизабет Херли, фигура, возраст, Instagram
Элизабет Херли, фигура, возраст, Instagram
Элизабет Херли, фигура, возраст, Instagram
Элизабет Херли, фигура, возраст, Instagram
Элизабет Херли, фигура, возраст, Instagram
Элизабет Херли, фигура, возраст, Instagram
Элизабет Херли, фигура, возраст, Instagram
Элизабет Херли, фигура, возраст, Instagram
Элизабет Херли, фигура, возраст, Instagram
Элизабет Херли, фигура, возраст, Instagram
Элизабет Херли, фигура, возраст, Instagram
Элизабет Херли, фигура, возраст, Instagram

Так, знаменитость старается максимально беречь кожу от солнечных лучей и загорает до 9 часов утра и после шести часов вечера. Все остальное время она проводит под зонтом.

Второй секрет – правильное питание. Всю тяжелую пищу Лиз употребляет утром, чтобы за день организм максимально переварил ее, а перед сном испытывал несущественный голод. Это дает чувство легкости, а также обеспечивает энергией на весь день.

Если нужно сбросить лишние кило, актриса исключает из меню сладости, хлеб, макароны, сыр и чипсы. В этот период она не ест за два часа до сна и забывает о жирной пище. Фрукты, которые при активном употреблении могут привести к вздутию живота, она советует заменить на рыбу, бурый рис и овощи.

От голода также спасут овощной суп и чашка чая.

Херли не изнуряет себя физическими тренировками. Она старается побольше двигаться, проводить время на свежем воздухе и очень любит плавать.

Свой день она начинает со стакана теплой воды, что хорошо действует на организм, а также всегда носит с собой бутылочку воды и советует делать глоток каждый раз, когда начинает хотеться булочку или тост.

Напомним, американская модель Кристи Бринкли в свои 67 лет выглядит так, что ей могут позавидовать даже 35-летние. Она до сих пор не стесняется позировать в купальниках и откровенных нарядах.