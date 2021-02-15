55-летняя актриса Лиз Херли показала фигуру, как у 25-летней девушки (фото, видео)

Знаменитость не скрывает от подписчиков секретов своей красоты.

55-летняя британская актриса, модель, продюсер и дизайнер Лиз Херли опубликовала серию пляжных фото и видео, на которых продемонстрировала подтянутое тело без намека на ее реальный возраст.

Так, на своей странице в Instagram знаменитость, которая является владелицей бренда пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach, показала свою продукцию на себе, заставив поклонников очередной раз теряться в догадках, как же ей остается сохранять упругую кожу и подтянутое тело столько лет.

На самом деле секреты красоты актрисы просты, и о них она неоднократно рассказывала своим подписчикам.

Так, знаменитость старается максимально беречь кожу от солнечных лучей и загорает до 9 часов утра и после шести часов вечера. Все остальное время она проводит под зонтом.

Второй секрет – правильное питание. Всю тяжелую пищу Лиз употребляет утром, чтобы за день организм максимально переварил ее, а перед сном испытывал несущественный голод. Это дает чувство легкости, а также обеспечивает энергией на весь день.

Если нужно сбросить лишние кило, актриса исключает из меню сладости, хлеб, макароны, сыр и чипсы. В этот период она не ест за два часа до сна и забывает о жирной пище. Фрукты, которые при активном употреблении могут привести к вздутию живота, она советует заменить на рыбу, бурый рис и овощи.

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От голода также спасут овощной суп и чашка чая.

Херли не изнуряет себя физическими тренировками. Она старается побольше двигаться, проводить время на свежем воздухе и очень любит плавать.

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Свой день она начинает со стакана теплой воды, что хорошо действует на организм, а также всегда носит с собой бутылочку воды и советует делать глоток каждый раз, когда начинает хотеться булочку или тост.

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Напомним, американская модель Кристи Бринкли в свои 67 лет выглядит так, что ей могут позавидовать даже 35-летние. Она до сих пор не стесняется позировать в купальниках и откровенных нарядах.