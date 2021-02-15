55-річна акторка Ліз Герлі показала фігуру, як у 25-річної дівчини (фото, відео)

Зірка не приховує від підписників секретів своєї краси.

55-річна британська акторка, модель, продюсерка і дизайнерка Ліз Герлі опублікувала серію пляжних фото та відео, на яких продемонструвала підтягнуте тіло без натяку на її реальний вік.

Так, на своїй сторінці в Instagram зірка, яка є власницею бренду пляжного одягу Elizabeth Hurley Beach, показала свою продукцію на собі, змусивши шанувальників вкотре губитися в здогадах, як же їй залишається зберігати пружну шкіру та підтягнуте тіло стільки років.

Насправді секрети краси акторки прості, і про них вона неодноразово розповідала своїм підписникам.

Так, зірка намагається максимально берегти шкіру від сонячних променів і загоряє до 9 години ранку і після шостої вечора. Весь інший час вона проводить під парасолькою.

Другий секрет — правильне харчування. Усю важку їжу Ліз вживає вранці, щоб за день організм максимально перетравив її, а перед сном відчував несуттєвий голод. Це дає відчуття легкості, а також забезпечує енергією на весь день.

Якщо потрібно скинути зайві кіло, акторка прибирає з меню солодощі, хліб, макарони, сир і чіпси. У цей період вона не їсть за дві години до сну і забуває про жирну їжу. Фрукти, які за активного вживанні можуть привести до здуття живота, вона радить замінити на рибу, бурий рис та овочі.

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Від голоду також врятують овочевий суп і чашка чаю.

Герлі не морила себе фізичними тренуваннями. Вона намагається побільше рухатися, проводити час на свіжому повітрі та дуже любить плавати.

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Свій день вона починає зі склянки теплої води, що добре впливає на організм, а також завжди носить із собою пляшечку води і радить робити ковток кожного разу, коли хочеться булочку або тост.

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Нагадаємо, американська модель Крісті Брінклі в свої 67 років виглядає так, що їй можуть позаздрити навіть 35-річні. Вона до цих пір не соромиться позувати в купальниках і відвертих нарядах.