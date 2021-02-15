55-річна акторка Ліз Герлі показала фігуру, як у 25-річної дівчини (фото, відео)
Зірка не приховує від підписників секретів своєї краси.
55-річна британська акторка, модель, продюсерка і дизайнерка Ліз Герлі опублікувала серію пляжних фото та відео, на яких продемонструвала підтягнуте тіло без натяку на її реальний вік.
Так, на своїй сторінці в Instagram зірка, яка є власницею бренду пляжного одягу Elizabeth Hurley Beach, показала свою продукцію на собі, змусивши шанувальників вкотре губитися в здогадах, як же їй залишається зберігати пружну шкіру та підтягнуте тіло стільки років.
Насправді секрети краси акторки прості, і про них вона неодноразово розповідала своїм підписникам.
Так, зірка намагається максимально берегти шкіру від сонячних променів і загоряє до 9 години ранку і після шостої вечора. Весь інший час вона проводить під парасолькою.
Другий секрет — правильне харчування. Усю важку їжу Ліз вживає вранці, щоб за день організм максимально перетравив її, а перед сном відчував несуттєвий голод. Це дає відчуття легкості, а також забезпечує енергією на весь день.
Якщо потрібно скинути зайві кіло, акторка прибирає з меню солодощі, хліб, макарони, сир і чіпси. У цей період вона не їсть за дві години до сну і забуває про жирну їжу. Фрукти, які за активного вживанні можуть привести до здуття живота, вона радить замінити на рибу, бурий рис та овочі.
Від голоду також врятують овочевий суп і чашка чаю.
Герлі не морила себе фізичними тренуваннями. Вона намагається побільше рухатися, проводити час на свіжому повітрі та дуже любить плавати.
Свій день вона починає зі склянки теплої води, що добре впливає на організм, а також завжди носить із собою пляшечку води і радить робити ковток кожного разу, коли хочеться булочку або тост.
Нагадаємо, американська модель Крісті Брінклі в свої 67 років виглядає так, що їй можуть позаздрити навіть 35-річні. Вона до цих пір не соромиться позувати в купальниках і відвертих нарядах.