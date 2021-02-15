Свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон показали на ледовом шоу (видео)

Не всем зрителям шоу пришлись по душе выбранные участниками образы королевских особ.

Участники британского шоу "Танцы на льду" Фэй Брукс и Хэмиш Гаман появились на льду в образе принца Уильяма и Кейт Миддлтон в день их свадьбы, а видео выступления опубликовали на официальном канале шоу в YouTube.

На Фэй, актрисе, известной по сериалу "Улица Коронации", было платье, отдаленно напоминающее подвенечный наряд Кэтрин, длиной чуть выше колена, и фата, а на Хэмише – красный мундир.

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Темой шоу стал День святого Валентина, и все пары должны были выбрать романтические образы для выступления. Брукс и Гаман решили обыграть свадьбу самой популярной королевской пары. Однако не все зрители были в восторге. Если одни посчитали, что Фэй похожа на Кейт, то другие возмутились, что среди вымышленных персонажей из фильмов появились вполне реальные личности.

"Я думаю, что королевская семья должна быть больше потрясена "Танцами на льду", чем сериалом "Корона», – цитирует слова одного из пользователей Еxpress. Другой зритель поинтересовался. Разве у Кейт было такое же короткое платье, как у актрисы.

Однако до слез девушку довели не едкие комментарии пользователей сети, а критика судей, которые поставили паре 32 балла из 40 из-за допущенной ошибки в начале выступления. Судья Эшли Банджо попросил пару впечатлить его другими трюками, так как их исполнение не произвело на него особого впечатления.

"У вас, ребята, такой большой потенциал, но для меня это еще не все", – заявил он.

Напомним, в сети появились фотографии королевских бракосочетаний, которые ранее не были доступны широкой публике. На них запечатлены наиболее трогательные моменты подготовки к свадебной церемонии.