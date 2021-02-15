Весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон показали на льодовому шоу (відео)

Не всім глядачам шоу припали до душі вибрані учасниками образи королівських осіб.

Учасники британського шоу "Танці на льоду" Фей Брукс і Геміш Гаман з'явилися на льоду в образі принца Вільяма та Кейт Міддлтон у день їхнього весілля, а відео виступу опублікували на офіційному каналі шоу в YouTube.

Фей, акторка, відома за серіалом "Вулиця Коронації", була одягена в сукню, що віддалено нагадує вінчальний наряд Кетрін, завдовжки трохи вище коліна, і фату, а Геміш — у червоний мундир.

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Темою шоу став День святого Валентина, і всі пари повинні були вибрати романтичні образи для виступу. Брукс і Гаман вирішили обіграти весілля найпопулярнішої королівської пари. Однак не всі глядачі були в захваті. Якщо одні вважали, що Фей схожа на Кейт, то інші обурилися, що серед вигаданих персонажів із фільмів з'явилися цілком реальні особистості.

"Я думаю, що королівська сім'я повинна бути більше вражена "Танцями на льоду", ніж серіалом "Корона"", — цитує слова одного з користувачів Еxpress. Інший глядач поцікавився. Хіба у Кейт була така ж коротка сукня, як і в акторки.

Однак до сліз дівчину довели не їдкі коментарі користувачів мережі, а критика суддів, які поставили парі 32 бали із 40 через допущену помилку на початку виступу. Суддя Ешлі Банджо попросив пару вразити його іншими трюками, оскільки їх виконання не справило на нього особливого враження.

"У вас, друзі, такий великий потенціал, але для мене це ще не все", — заявив він.

Нагадаємо, у мережі з'явилися фотографії королівських одружень, які раніше не були доступні широкому загалу. На них зображені найбільш зворушливі моменти підготовки до весільної церемонії.