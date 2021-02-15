Илона Маска вызвали в суд из-за разборок Джонни Деппа и Эмбер Херд

Адвокаты актера утверждают, что у актрисы был роман с бизнесменом еще до развода с Деппом

57-летний голливудский актер Джонни Депп решил подключить миллиардера и основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска к судебным разборкам против бывшей жены Эмбер Херд, передает Deadline.

Поскольку бизнесмена и актрису связывали романтические отношения, адвокаты Деппа решили, что в суде на рассмотрении апелляции и встречного иска на 100 миллионов долларов не лишними будут откровения Маска о его отношениях с Херд. По информации журналистов, миллиардер уже получил повестку, однако ничего по этому поводу он не комментирует. Судебный процесс должен начаться 17 мая в округе Фэрфакс Вирджинии.

Депп и Херд поженились в 2015 году. Ради нее звезда "Пиратов Карибского моря" оставил гражданскую жену Ванессу Паради, родившую ему двоих детей. Однако брак распался через год, а актриса обвинила бывшего мужа в домашнем насилии, рассказав все в эссе The Washington Post.

В свою очередь Депп подал на Эмбер иск на миллионов долларов, обвинив ее в клевете, но проиграл суд против The Sun. Таблоид также утверждал, что знаменитость избивал бывшую жену.

Однако актер решил не сдаваться и снова доказать свою невиновность. И Илон Маск может ему в этом помочь. Миллиардер встречался с Херд, однако заверял, что отношения завязались уже после ее развода. Однако адвокаты Деппа уличили актрису в изменах, заявив, что она, будучи замужем за актером, встречалась не только с Маском, но и актером Джеймсом Франко.

В свою очередь Эмбер заявила об изменах Джонни Деппа с Анджелиной Джоли и Кирой Найтли. По ее словам, регулярные походы супруга налево "разрушили ее психику".

Скандал с этим разводом серьезно ударил по карьере Деппа. Так, он был отстранен от исполнения роли Гриндевальда во франшизе "Фантастические твари" по просьбе Warner Bros.

Маску также уже доводилось комментировать развод пары. Так, он опроверг слухи о том, что якобы участвовал в групповом сексе с моделью Карой Делевинь и актрисой Эмбер Херд в доме супруга актрисы Джонни Деппа в 2016 году.