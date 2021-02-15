Ілона Маска викликали в суд через суперечку Джонні Деппа та Ембер Херд

Адвокати актора стверджують, що в акторки був роман з бізнесменом ще до розлучення з Деппом

57-річний голлівудський актор Джонні Депп вирішив підключити мільярдера і засновника компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска до судових суперечок з колишньою дружиною Ембер Херд, передає Deadline.

Оскільки бізнесмена та акторку пов'язували романтичні відносини, адвокати Деппа вирішили, що в суді на розгляді апеляції і зустрічного позову на 100 мільйонів доларів не зайвими будуть одкровення Маска про його стосунки з Херд. За інформацією журналістів, мільярдер уже отримав повістку, проте нічого з цього приводу він не коментує. Судовий процес повинен початися 17 травня в окрузі Ферфакс Вірджинії.

Депп і Херд одружилися у 2015 році. Заради неї зірка "Піратів Карибського моря" залишив цивільну дружину Ванессу Параді, яка народила йому двох дітей. Однак шлюб розпався через рік, а акторка звинуватила колишнього чоловіка в домашньому насильстві, розповівши все в есе The Washington Post.

У свою чергу Депп подав на Ембер позов на мільйон доларів, звинувативши її в наклепі, але програв суд проти The Sun. Таблоїд також стверджував, що актор бив колишню дружину.

Однак він вирішив не здаватися і знову довести свою невинність. А Ілон Маск може йому в цьому допомогти. Мільярдер зустрічався з Херд, однак запевняв, що стосунки зав'язалися вже після її розлучення. Однак адвокати Деппа викрили акторку в зрадах, заявивши, що вона, будучи заміжньою за актором, зустрічалася не тільки з Маском, а й з актором Джеймсом Франко.

У свою чергу Ембер заявила про зради Джонні Деппа з Анджеліною Джолі і Кірою Найтлі. За її словами, регулярні походи чоловіка наліво "зруйнували її психіку".

Скандал з цим розлученням серйозно вдарив по кар'єрі Деппа. Так, він був відсторонений від виконання ролі Гріндевальда у франшизі "Фантастичні тварини" на прохання Warner Bros.

Маску також уже доводилося коментувати розлучення пари. Так, він спростував чутки про те, що нібито брав участь у груповому сексі з моделлю Карою Делевінь і акторкою Ембер Херд у будинку чоловіка акторки Джонні Деппа у 2016 році.