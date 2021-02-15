Добро пожаловать в мир: где рожают богатые и знаменитые (фото)

Звезды готовы платить большие деньги за качественное обслуживание и приватность.

Рождение ребенка у знаменитых родителей всегда вызывает интерес у простых людей, поскольку, как правило, к услугам богатых и известных людей – лучшие клиники мира и такие же врачи. Фокус решил выяснить, стены каких же больниц видели больше всего узнаваемых рожениц.

Lenox Hill Hospital

Одна из самых известных больниц в Нью-Йорке расположена в элитном районе Верхний Ист-Сайд. К услугам пациентов тут палаты класса люкс со стенами из красного дерева, паркетные полы, изысканное и дорогое постельное белье, собственная кухня и даже консьерж, который поможет организовать укладку волос, маникюр и прочие процедуры для молодых мам.

День пребывания в клинике стоит $2,5 тыс.

Среди тех, кто рожал здесь, – дочери президентов США Иванка Трамп и Челси Клинтон. А певица Бейонсе и ее супруг Jay-Z, по слухам, заплатили миллион долларов, арендовав целый этаж больницы.

Фото: Northwell Health

Mount Sinai Hospital

Эта больница расположена также на Манхеттене, в Нью-Йорке. Из ее окон открывается роскошный вид на Центральный парк, а персонал во время родов предоставляет массажную терапию, которая призвана облегчить боль и стресс. Стоимость пребывания – $4 тыс. в день.

Именно тут рожала своих детей голливудская актриса Гвинет Пэлтроу.

Есть у них и эксклюзивный корпус Klingenstein на Пятой авеню, который предлагает роскошные многокомнатные люксы с ванными комнатами в виде SPA.

Фото: The Today Show

Cedars-Sinai Medical Center

Эта клиника находится в Лос-Анджелесе и давно популярна не только среди голливудских звезд, но и среди толстосумов из-за рубежа.

Палата-люкс обойдется в $4 тыс. в день. В эту сумму входит пакет Deluxe с возможностью размещения в трех комнатах с двумя ваннами. Для пациенток организовано меню, далекое от тех, которые обычно бывают после родов. Здесь им предлагают фрукты, кексы и охлажденные соки. Кроме того, каждая богатая мадам может заказать услуги по укладке, маникюру и педикюру.

Здесь рожали все женщины семейства Кардашьян-Дженнер, Кейт Хадсон, Рейчел Зоуи, Бритни Спирс, Мадонна. В этой же больнице свою вторую дочь Тильду родина и украинская певица Светлана Лобода. Вторая дочь Анны Седоковой также увидела свет в этой клинике.

Клиника Santa Maria Lenval (Ницца, Франция)

12 лет назад эта больница стала невероятно популярна после того, как там в одной из палат с видом на Лазурный берег появились на свет двойняшки Анджелины Джоли и Брэда Питта Вивьен и Нокс. В телефонном режиме команду гинекологов консультировал лечащий врач Джоли из Лос-Анджелеса доктор Джейсон Родвард, а рядом с ней был муж. Анджелина покинула клинику ярко: с вертолетной площадки, расположенной рядом с клиникой.

У того же врача, что и голливудская актриса, рожала в свое время российская светская львица Виктория Боня.

Кстати, именно здесь происходила съемка фильма "Одиссея жизни". Клиника заняла почетное место по результатам сертификации медицинских учреждений 2011 года.

Chelsea and Westminster Hospital

Расположенная в Лондоне больница видела в своих стенах немало знаменитостей, в том числе и королевских кровей.

В Кенсингтонском крыле госпиталя для ВИП-рожениц оборудованы 16 палат с собственной ванной комнатой, холодильником, телевизором и интернетом. Стандартный пакет стоит $8 тысяч долларов, а Platinum – $13,5 тыс.

Пациенткам предлагают не только роскошные палаты со всеми удобствами, но и необычное меню. Так, тут можно заказать стейк из лосося и шампанское за $110.

[ + – ] Chelsea and Westminster Hospital в Лондоне Фото: McLaughlin and Harvey

Чтобы женщины не чувствовали больничной атмосферы, на стенах размещено более полутора тысяч произведений искусства.

Именно здесь рожали Адель Клуни, а также герцогиня Сассекская Меган Макрл.

Напомним, Меган Марк и принц Гарри сообщили о том, что ждут второго ребенка. Ранее Кейт Миддлтон также намекнула на то, что они с мужем работают над четвертым отпрыском.