Ласкаво просимо у світ: де народжують багаті та знамениті (фото)

Зірки готові платити великі гроші за якісне обслуговування та приватність.

Народження дитини у знаменитих батьків завжди викликає інтерес у простих людей, оскільки, як правило, до послуг багатих і відомих людей — кращі клініки світу і такі ж лікарі. Фокус вирішив зʼясувати, стіни яких же лікарень бачили найбільше відомих породіль.

Lenox Hill Hospital

Одна з найвідоміших лікарень у Нью-Йорку розташована в елітному районі Верхній Іст-Сайд. До послуг пацієнтів тут палати класу люкс зі стінами з червоного дерева, паркетні підлоги, вишукана і дорога постільна білизна, власна кухня і навіть консьєрж, який допоможе організувати укладання волосся, манікюр та інші процедури для молодих мам.

День перебування в клініці коштує $2,5 тис.

Серед тих, хто народжував тут, — дочки президентів США Іванка Трамп та Челсі Клінтон. А співачка Бейонсе і її чоловік Jay-Z, за чутками, заплатили мільйон доларів, орендувавши цілий поверх лікарні.

Фото: Northwell Health

Mount Sinai Hospital

Ця лікарня розташована також на Манхеттені, в Нью-Йорку. З її вікон відкривається розкішний вид на Центральний парк, а персонал під час пологів надає масажну терапію, яка полегшує біль та стрес. Вартість перебування — $4 тис за день.

Саме тут народжувала своїх дітей голлівудська актриса Гвінет Пелтроу.

Є у них і ексклюзивний корпус Klingenstein на Пʼятій авеню, який пропонує розкішні багатокімнатні люкси з ванними кімнатами у вигляді SPA.

Фото: The Today Show

Cedars-Sinai Medical Center

Ця клініка знаходиться в Лос-Анджелесі і давно популярна не тільки серед голлівудських зірок, а й серед товстосумів з-за кордону.

Палата-люкс обійдеться у $4 тис за день. У цю суму входить пакет Deluxe з можливістю розміщення у трьох кімнатах з двома ваннами. Для пацієнток організовано меню, далеке від тих, які зазвичай бувають після пологів. Тут їм пропонують фрукти, кекси і охолоджені соки. Крім того, кожна багата мадам може замовити послуги з укладання волосся, манікюру та педикюру.

Тут народжували всі жінки сімейства Кардашьян-Дженнер, Кейт Хадсон, Рейчел Зоуї, Брітні Спірс, Мадонна. У цій же лікарні свою другу дочку Тильду народила і українська співачка Світлана Лобода. Друга дочка Анни Сєдокової також побачила світ у цій клініці.

Клініка Santa Maria Lenval (Ніцца, Франція)

12 років тому ця лікарня стала неймовірно популярна після того, як там в одній з палат з видом на Лазурний берег зʼявилися на світ двійнята Анджеліни Джолі і Бреда Пітта Вівʼєн і Нокс. У телефонному режимі команду гінекологів консультував лікар Джолі з Лос-Анджелеса доктор Джейсон Родвард, а поруч з нею був чоловік. Анджеліна залишила клініку яскраво: з вертолітного майданчика, розташованого поруч з клінікою.

У того ж лікаря народжувала свого часу російська світська левиця Вікторія Боня.

До речі, саме тут відбувалася зйомка фільму "Одіссея життя". Клініка зайняла почесне місце за результатами сертифікації медичних установ 2011 року.

Chelsea and Westminster Hospital

Лікарня, яка розташована у Лондоні, бачила у своїх стінах чимало знаменитостей, зокрема і королівської крові.

У Кенсінгтонському крилі госпіталю для ВІП-породіль обладнані 16 палат з власною ванною кімнатою, холодильником, телевізором та інтернетом. Стандартний пакет коштує $8 тисяч доларів, а Platinum — $13,5 тис.

Пацієнткам пропонують не тільки розкішні палати з усіма зручностями, а й незвичайне меню. Так, тут можна замовити стейк з лосося і шампанське за $110.

[ + – ] Chelsea and Westminster Hospital в Лондоні Фото: McLaughlin and Harvey

Щоб жінки не відчували лікарняної атмосфери, на стінах розміщено понад півтори тисячі творів мистецтва.

Саме тут народжували Адель Клуні, а також герцогиня Сассекська Меган Маркл.

Нагадаємо, Меган Маркл та принц Гаррі повідомили про те, що чекають на другу дитину. Раніше Кейт Міддлтон також натякнула на те, що вони з чоловіком працюють над четвертим сином.