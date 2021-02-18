Дочь Моники Белуччи появилась на страницах испанской версии Harperʼs Bazaar (фото)

Девушка позировала фотографу Хави Гордо из Барселоны.

16-летняя дочь актеров Моники Белуччи и Венсана Касселя продолжает шествие по обложкам всемирно известных журналов. Девушка украсила собой мартовский номер испанской версии Harperʼs Bazaar, а фотографиями со съемки поделилась на своей странице в Instagram.

С моделью работал испанский фотограф Хави Гордо из Барселоны.

На обложке Дева предстала в удлиненном жакете в черно-белую клетку, черном боди и белых с черным туфлях. Девушка появилась как посол модного дома Dolce & Gabbana Beauty и лицо их аромата Dolce Rose.

На других фото визажисты придали девушке испанский шарм, подчеркнув его гладко зачесанными волосами на прямой пробор и крупной розой на голове. Из аксессуаров на Деве можно заметить подвески в виде букв D и С, и серьги.

Этот номер журнала выйдет с тремя разными обложками, на которых изображены начинающие звезды модной индустрии. Кроме Девы, на них запечатлены молодые модели Талита Фариас, Элеонора Гиуритан и Жозефина Жанни.

Журнал поступит в продажу уже 19 февраля.

Совсем недавно Дева во второй раз за полгода появилась на обложке и страницах журнала Elle France в образе актрисы из старых итальянских фильмов. Снимки, сделанные известным итальянским фотографом Стефано Галуззи, раскрыли в юной модели и ее актерское мастерство. Девушка с легкостью перевоплотилась в звезду кино прошлого века, примерив элегантные винтажные образы.

Впервые на страницах этого глянца девушка дебютировала в октябре прошлого года.