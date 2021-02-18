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Дочь Моники Белуччи появилась на страницах испанской версии Harperʼs Bazaar (фото)

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Дева Кассель, фотосессия, обложка журнала
Фото: Instagram/Deva Cassel

Девушка позировала фотографу Хави Гордо из Барселоны.

16-летняя дочь актеров Моники Белуччи и Венсана Касселя продолжает шествие по обложкам всемирно известных журналов. Девушка украсила собой мартовский номер испанской версии Harperʼs Bazaar, а фотографиями со съемки поделилась на своей странице в Instagram.

С моделью работал испанский фотограф Хави Гордо из Барселоны.

Дева Кассель, обложка, журнал, Harperʼs Bazaar
Фото: Instagram/devacassel

На обложке Дева предстала в удлиненном жакете в черно-белую клетку, черном боди и белых с черным туфлях. Девушка появилась как посол модного дома Dolce & Gabbana Beauty и лицо их аромата Dolce Rose.

На других фото визажисты придали девушке испанский шарм, подчеркнув его гладко зачесанными волосами на прямой пробор и крупной розой на голове. Из аксессуаров на Деве можно заметить подвески в виде букв D и С, и серьги.

Дева Кассель, фотосессия, Harperʼs Bazaar
Дева Кассель, фотосессия, Harperʼs Bazaar
Дева Кассель, фотосессия, Harperʼs Bazaar
Дева Кассель, фотосессия, Harperʼs Bazaar
Дева Кассель, фотосессия, Harperʼs Bazaar
Дева Кассель, фотосессия, Harperʼs Bazaar
Дева Кассель, фотосессия, Harperʼs Bazaar
Дева Кассель, фотосессия, Harperʼs Bazaar
Дева Кассель, фотосессия, Harperʼs Bazaar
Дева Кассель, фотосессия, Harperʼs Bazaar

Этот номер журнала выйдет с тремя разными обложками, на которых изображены начинающие звезды модной индустрии. Кроме Девы, на них запечатлены молодые модели Талита Фариас, Элеонора Гиуритан и Жозефина Жанни.

Журнал поступит в продажу уже 19 февраля.

Совсем недавно Дева во второй раз за полгода появилась на обложке и страницах журнала Elle France в образе актрисы из старых итальянских фильмов. Снимки, сделанные известным итальянским фотографом Стефано Галуззи, раскрыли в юной модели и ее актерское мастерство. Девушка с легкостью перевоплотилась в звезду кино прошлого века, примерив элегантные винтажные образы.

Впервые на страницах этого глянца девушка дебютировала в октябре прошлого года.