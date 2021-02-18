Дочка Моніки Беллуччі з'явилася на сторінках іспанської версії Harper's Bazaar (фото)

Дівчина позувала фотографу Хаві Гордо з Барселони.

16-річна дочка акторів Моніки Беллуччі та Венсана Касселя продовжує ходу обкладинками всесвітньо відомих журналів. Дівчина прикрасила собою березневий номер іспанської версії Harper's Bazaar, а фотографіями зі зйомки поділилася на своїй сторінці в Instagram.

З моделлю працював іспанський фотограф Хаві Гордо з Барселони.

На обкладинці Діва з'явилася в подовженому жакеті в чорно-білу клітинку, чорному боді та білих із чорним туфлях. Дівчина з'явилася як посол модного будинку Dolce & Gabbana Beauty та обличчя їх аромату Dolce Rose.

На інших фото візажисти надали дівчині іспанського шарму, підкресливши його гладко зачесаним волоссям на прямий проділ і великою трояндою на голові. З аксесуарів на Діві можна помітити підвіски у вигляді букв D та С, і сережки.

Цей номер журналу вийде з трьома різними обкладинками, на яких зображені зірки-початківці модної індустрії. Крім Діви, на них зображені молоді моделі Таліта Фаріас, Елеонора Гіурітан і Жозефіна Жанні.

Журнал надійде в продаж вже 19 лютого.

Зовсім нещодавно Діва вдруге за півроку з'явилася на обкладинці та сторінках журналу Elle France в образі акторки зі старих італійських фільмів. Знімки, зроблені відомим італійським фотографом Стефано Галуззі, розкрили в юній моделі ще й її акторську майстерність. Дівчина з легкістю перевтілилася в зірку кіно минулого століття, примірявши елегантні вінтажні образи.

Уперше на сторінках цього глянцю дівчина дебютувала в жовтні минулого року.