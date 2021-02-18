"Не могу дождаться": Кендалл Дженнер анонсировала новый бизнес-проект (видео)

Модель запускает производство бренда текилы, на создание которой ушло почти четыре года.

25-летняя Кендалл Дженнер запускает собственный бренд текилы, о чем рассказала своей 152-миллионной аудитории в Instagram.

"Почти 4 года я стремилась создать текилу с лучшим вкусом. После сотен слепых дегустаций, поездок на завод, анонимных соревнований по дегустации, думаю, мы наконец-то готовы. Именно этот напиток мы пили весь прошлый год, и я не могу дождаться, когда вы сможете его попробовать и полюбить так же, как и мы", – написала она, разместив не только видео, где тестирует напиток, но и фотографии с представленной продукцией.

Название текилы – 818, и уже скоро его запустят в производство.

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Кендалл, которая стала одной из наиболее успешных и популярных моделей мира, а в 2018 году – еще и самой высокооплачиваемой, активно пробует свои силы в других сферах. Так, совместно с сестрой Кайли она представила коллекцию косметики Kylie x Kendall, снявшись в рекламной кампании.

В прошлом году она также приняла участие в новой фотосессии для японского издания Vogue. Снимки из номера, который вышел в июле, были опубликованы на официальной страничке глянца в Instagram.

Отметим, что Кендалл, родившаяся в семье Кардашьян-Дженнер, была просто обречена стать звездой. Девушка умело использовала свои внешние данные, бизнес-хватку и связи родственников, сумев заявить о себе в модной индустрии, а затем, по примеру сестер, успешно открыть свое дело.

Напомним, польский бренд Reserved представил рекламную кампанию с моделью Кендалл Дженнер.