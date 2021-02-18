"Не можу дочекатися": Кендалл Дженнер анонсувала новий бізнес-проект (відео)

Модель запускає виробництво бренду текіли, на створення якої пішло майже чотири роки.

25-річна Кендалл Дженнер запускає власний бренд текіли, про що розповіла своїй 152-мільйонній аудиторії в Instagram.

"Майже 4 роки я прагнула створити текілу з кращим смаком. Після сотень сліпих дегустацій, поїздок на завод, анонімних змагань з дегустації, думаю, ми нарешті готові. Саме цей напій ми пили весь минулий рік, і я не можу дочекатися, коли ви зможете його спробувати і полюбити так само, як і ми", — написала вона, розмістивши не тільки відео, де тестує напій, але і фотографії з представленою продукцією.

Назва текіли — 818, і вже скоро його запустять у виробництво.

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Кендалл, яка стала однією з найбільш успішних і популярних моделей світу, а у 2018 році — ще й найбільш високооплачуваною, активно пробує свої сили в інших сферах. Так, спільно з сестрою Кайлі вона представила колекцію косметики Kylie x Kendall, знявшись у рекламній кампанії.

У минулому році вона також взяла участь у новій фотосесії для японського видання Vogue. Знімки з номера, який вийшов у липні, були опубліковані на офіційній сторінці глянцю в Instagram.

Зазначимо, що Кендалл, яка народилася в сім'ї Кардашʼян-Дженнер, була просто приречена стати зіркою. Дівчина вміло використовувала свої зовнішні дані, бізнес-хватку і зв'язки родичів, зумівши заявити про себе в модній індустрії, а потім, за прикладом сестер, успішно відкрити свою справу.

Нагадаємо: польський бренд Reserved представив рекламну кампанію з моделлю Кендалл Дженнер.