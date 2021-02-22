"Мечтайте масштабно". Эли Сааб представил новую коллекцию вечерних платьев (фото, видео)

Коллекция Haute Couture от ливанского дизайнера получилась традиционно роскошной и трудоемкой.

56-летний ливанский модельер Эли Сааб результаты своей работы в течение последних нескольких месяцев, поделившись видео и фото на своей странице в Instagram.

Последний год выдался очень непростым для Ливана, где живет и творит дизайнер. Кроме взрыва в крупнейшем в стране порту в Бейруте, на страну обрушились политический и экономический кризис. Однако это не помешало Саабу создать потрясающей красоты платья для самых престижных красных дорожек мира.

Новая коллекция Haute Couture, которая не была показана в Париже в этом году, состоит из вечерних платьев, украшенных стразами, богатой вышивкой, перьями и тонко сдобренной аксессуарами. Полупрозрачная ткань украшена пухом и жемчугом, а особый шик придают головные уборы из страусиных перьев.

Показ представлен в виде мини-фильма, в котором маленький мальчик видит во сне девушек в роскошных нарядах, которые ходят по сцене.

"Мечтайте масштабно, потому что мечты заставляют нас двигаться вперед", – звучит посыл этого показа.

В одном из своих интервью Сааб признавался, сколько времени уходит на создание одного платья. Если оно полностью декорировано вышивкой и камнями, требуется минимум три месяца.

"И для этого в наших ателье работают более чем 600 человек. В то же время мы делаем больше платьев, чем какой-либо другой бренд в кутюрном бизнесе", – подчеркнул он.

В октябре прошлого года дизайнер представил жизнеутверждающую коллекцию весна-лето 2021, которая также вышла в виде видеофильма. Роскошные туалеты от Сааба модели рекламировали не на парижском подиуме, а в горах Факры, где, кроме манекенщиц, в кадре можно увидеть пейзажи и стала животных. При этом в коллекции немало нарядов, которые выбиваются из традиционной концепции Сааба. Здесь представлены платья и костюмы не только для торжественных выходов, но и для повседневных луков.

В короткометражной ленте автор продемонстрировал вещи прет-а-порте, которые отличает фирменный стиль мастера: воздушные ткани, четкие линии, силуэт, максимально подчеркивающий женственность, дорогие ткани и богатая отделка. Но самым главным моментом является то, что она представлена в виде серии цветных капсул.

"Розовый олицетворяет цветы бугенвиллии, кислотно-зеленый — красивые листья, белый отсылает к мечтам о мире и беззаботность, тогда как кроваво-красный означает потери", – пояснил он. Особое место в коллекции отведено бирюзовой "главе".

Внимания заслуживает звуковое сопровождение фильма. Для него взяли одну из композиций украинского коллектива Dakha Brakha.

Эли Сааб очень популярен у голливудских звезд, которые часто выбирают его наряды для красных дорожек.

Фото: Открытые источники

Впервые успех к нему пришел после того, как он стал первым ливанским дизайнером платья лауреата премии "Оскар" в 2002 году. Тогда Холли Берри надела бордовое платье от Сааба, получив статуэтку за лучшую женскую роль. Через год она надела на "Оскар" его золотое платье.

[ + – ] Холли Берри в платье от Elie Saab на церемонии "Оскар" (2002) Фото: Instagram/Halle Berry

Напомним, Элли Сааб создал два свадебных платья для своей невестки Кристины Мурад.