"Мечтайте масштабно". Эли Сааб представил новую коллекцию вечерних платьев (фото, видео)
Коллекция Haute Couture от ливанского дизайнера получилась традиционно роскошной и трудоемкой.
56-летний ливанский модельер Эли Сааб результаты своей работы в течение последних нескольких месяцев, поделившись видео и фото на своей странице в Instagram.
Последний год выдался очень непростым для Ливана, где живет и творит дизайнер. Кроме взрыва в крупнейшем в стране порту в Бейруте, на страну обрушились политический и экономический кризис. Однако это не помешало Саабу создать потрясающей красоты платья для самых престижных красных дорожек мира.
Новая коллекция Haute Couture, которая не была показана в Париже в этом году, состоит из вечерних платьев, украшенных стразами, богатой вышивкой, перьями и тонко сдобренной аксессуарами. Полупрозрачная ткань украшена пухом и жемчугом, а особый шик придают головные уборы из страусиных перьев.
Показ представлен в виде мини-фильма, в котором маленький мальчик видит во сне девушек в роскошных нарядах, которые ходят по сцене.
"Мечтайте масштабно, потому что мечты заставляют нас двигаться вперед", – звучит посыл этого показа.
В одном из своих интервью Сааб признавался, сколько времени уходит на создание одного платья. Если оно полностью декорировано вышивкой и камнями, требуется минимум три месяца.
"И для этого в наших ателье работают более чем 600 человек. В то же время мы делаем больше платьев, чем какой-либо другой бренд в кутюрном бизнесе", – подчеркнул он.
В октябре прошлого года дизайнер представил жизнеутверждающую коллекцию весна-лето 2021, которая также вышла в виде видеофильма. Роскошные туалеты от Сааба модели рекламировали не на парижском подиуме, а в горах Факры, где, кроме манекенщиц, в кадре можно увидеть пейзажи и стала животных. При этом в коллекции немало нарядов, которые выбиваются из традиционной концепции Сааба. Здесь представлены платья и костюмы не только для торжественных выходов, но и для повседневных луков.
В короткометражной ленте автор продемонстрировал вещи прет-а-порте, которые отличает фирменный стиль мастера: воздушные ткани, четкие линии, силуэт, максимально подчеркивающий женственность, дорогие ткани и богатая отделка. Но самым главным моментом является то, что она представлена в виде серии цветных капсул.
"Розовый олицетворяет цветы бугенвиллии, кислотно-зеленый — красивые листья, белый отсылает к мечтам о мире и беззаботность, тогда как кроваво-красный означает потери", – пояснил он. Особое место в коллекции отведено бирюзовой "главе".
Внимания заслуживает звуковое сопровождение фильма. Для него взяли одну из композиций украинского коллектива Dakha Brakha.
Эли Сааб очень популярен у голливудских звезд, которые часто выбирают его наряды для красных дорожек.
Впервые успех к нему пришел после того, как он стал первым ливанским дизайнером платья лауреата премии "Оскар" в 2002 году. Тогда Холли Берри надела бордовое платье от Сааба, получив статуэтку за лучшую женскую роль. Через год она надела на "Оскар" его золотое платье.
Напомним, Элли Сааб создал два свадебных платья для своей невестки Кристины Мурад.