"Мрійте масштабно". Елі Сааб представив нову колекцію вечірніх суконь (фото, відео)

Колекція Haute Couture від ліванського дизайнера вийшла традиційно розкішною і трудомісткою.

56-річний ліванський модельєр Елі Сааб поділився результатами своєї роботи протягом останніх декількох місяців, показавши відео і фото на своїй сторінці в Instagram.

Останній рік видався дуже непростим для Лівану, де живе і творить дизайнер. Крім вибуху в найбільшому в країні порту в Бейруті, на країну обрушилися політична та економічна кризи. Однак це не завадило Саабу створити приголомшливої краси сукні для найпрестижніших червоних доріжок світу.

Нова колекція Haute Couture, яка не була показана в Парижі в цьому році, складається з вечірніх суконь, прикрашених стразами, багатою вишивкою, пір'ям і тонко доповнена аксесуарами. Напівпрозора тканина прикрашена пухом і перлами, а особливий шик надають головні убори зі страусиного пір'я.

Показ представлений у вигляді міні-фільму, у якому маленький хлопчик бачить уві сні дівчат в розкішному вбранні, які ходять по сцені.

"Мрійте масштабно, тому що мрії змушують нас рухатися вперед", — звучить меседж цього показу.

В одному зі своїх інтерв'ю Сааб зізнавався, скільки часу йде на створення одного плаття. Якщо воно повністю декороване вишивкою та камінням, потрібно мінімум три місяці.

"І для цього в наших ательє працюють понад 600 осіб. У той же час ми робимо більше суконь, ніж будь-який інший бренд у кутюрному бізнесі", — підкреслив він.

У жовтні минулого року дизайнер представив життєстверджувальну колекцію весна-літо 2021, яка також вийшла у вигляді відеофільму. Розкішні образи від Сааба моделі рекламували не на паризькому подіумі, а в горах Факро, де, крім манекенниць, у кадрі можна побачити пейзажі і стада тварин. При цьому в колекції чимало нарядів, які вибиваються з традиційної концепції Сааба. Тут представлені сукні та костюми не тільки для урочистих виходів, але і для повсякденних луків.

У короткометражній стрічці автор продемонстрував речі прет-а-порте, що відрізняє фірмовий стиль майстра: повітряні тканини, чіткі лінії, силует, максимально підкреслює жіночність, дорогі тканини і багате оздоблення. Але найголовнішим моментом є те, що вони представлені у вигляді серії кольорових капсул.

"Рожевий уособлює квіти бугенвілії, кислотно-зелений — гарні листи, білий відсилає до мрій про світ і безтурботність, коли криваво-червоний означає втрату", — пояснив він. Особливе місце в колекції відведено бірюзовій "голові".

Уваги заслуговує звуковий супровід фільму. Для нього взяли одну з композицій українського колективу Dakha Brakha.

Елі Сааб дуже популярний у голлівудських зірок, які часто вибирають його наряди для червоних доріжок.

Фото: Открытые источники

Уперше успіх до нього прийшов після того, як він став першим ліванським дизайнером сукні лауреата премії "Оскар" у 2002 році. Тоді Холлі Беррі одягла бордову сукню від Сааба, отримавши статуетку за кращу жіночу роль. Через рік вона одягла на "Оскар" його золоту сукню.

[ + – ] Холлі Беррі в сукні від Elie Saab на церемонії "Оскар" (2002) Фото: Instagram/Halle Berry

Нагадаємо: Еллі Сааб створив дві весільні сукні для своєї невістки Христини Мурад.