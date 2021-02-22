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"Мрійте масштабно". Елі Сааб представив нову колекцію вечірніх суконь (фото, відео)

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модель, Ель Сааб, показ
Фото: коллаж Фокус

Колекція Haute Couture від ліванського дизайнера вийшла традиційно розкішною і трудомісткою.

56-річний ліванський модельєр Елі Сааб поділився результатами своєї роботи протягом останніх декількох місяців, показавши відео і фото на своїй сторінці в Instagram.

Останній рік видався дуже непростим для Лівану, де живе і творить дизайнер. Крім вибуху в найбільшому в країні порту в Бейруті, на країну обрушилися політична та економічна кризи. Однак це не завадило Саабу створити приголомшливої краси сукні для найпрестижніших червоних доріжок світу.

Нова колекція Haute Couture, яка не була показана в Парижі в цьому році, складається з вечірніх суконь, прикрашених стразами, багатою вишивкою, пір'ям і тонко доповнена аксесуарами. Напівпрозора тканина прикрашена пухом і перлами, а особливий шик надають головні убори зі страусиного пір'я.

Показ представлений у вигляді міні-фільму, у якому маленький хлопчик бачить уві сні дівчат в розкішному вбранні, які ходять по сцені.

"Мрійте масштабно, тому що мрії змушують нас рухатися вперед", — звучить меседж цього показу.

В одному зі своїх інтерв'ю Сааб зізнавався, скільки часу йде на створення одного плаття. Якщо воно повністю декороване вишивкою та камінням, потрібно мінімум три місяці.

"І для цього в наших ательє працюють понад 600 осіб. У той же час ми робимо більше суконь, ніж будь-який інший бренд у кутюрному бізнесі", — підкреслив він.

У жовтні минулого року дизайнер представив життєстверджувальну колекцію весна-літо 2021, яка також вийшла у вигляді відеофільму. Розкішні образи від Сааба моделі рекламували не на паризькому подіумі, а в горах Факро, де, крім манекенниць, у кадрі можна побачити пейзажі і стада тварин. При цьому в колекції чимало нарядів, які вибиваються з традиційної концепції Сааба. Тут представлені сукні та костюми не тільки для урочистих виходів, але і для повсякденних луків.

У короткометражній стрічці автор продемонстрував речі прет-а-порте, що відрізняє фірмовий стиль майстра: повітряні тканини, чіткі лінії, силует, максимально підкреслює жіночність, дорогі тканини і багате оздоблення. Але найголовнішим моментом є те, що вони представлені у вигляді серії кольорових капсул.

"Рожевий уособлює квіти бугенвілії, кислотно-зелений — гарні листи, білий відсилає до мрій про світ і безтурботність, коли криваво-червоний означає втрату", — пояснив він. Особливе місце в колекції відведено бірюзовій "голові".

Уваги заслуговує звуковий супровід фільму. Для нього взяли одну з композицій українського колективу Dakha Brakha.

Елі Сааб дуже популярний у голлівудських зірок, які часто вибирають його наряди для червоних доріжок.

Елі Сааб, дизайнер
Фото: Открытые источники

Уперше успіх до нього прийшов після того, як він став першим ліванським дизайнером сукні лауреата премії "Оскар" у 2002 році. Тоді Холлі Беррі одягла бордову сукню від Сааба, отримавши статуетку за кращу жіночу роль. Через рік вона одягла на "Оскар" його золоту сукню.

Холлі Беррі, Оскар, плаття
Холлі Беррі в сукні від Elie Saab на церемонії "Оскар" (2002)
Фото: Instagram/Halle Berry

Нагадаємо: Еллі Сааб створив дві весільні сукні для своєї невістки Христини Мурад.